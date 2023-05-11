«Преклонение колена настроило людей друг против друга. АПЛ переняла жест американцев, хотя у нас совсем иное общество». Экс-владелец «Пэлас» о политике в футболе

Экс-владелец «Кристал Пэлас» раскритиковал АПЛ за политические акции.

«Футбол, благодаря своей привлекательности и охвату, полюбился многим. Самодовольная Премьер-лига наряду со своим основным вещателем, похоже, хочет поставить себя туда, где ей нет необходимости находиться.

Благодаря сочетанию чрезмерно раздутого чувства собственной важности и пиар-кампании превратилась в крупнейшую организацию, вещающую о добродетелях, и в то же время с трудом наводит порядок в собственном доме.

Какое лицемерие! Нельзя заявлять, что вы храните все достоинства мира, в то время как футбольные клубы покупают люди, которые являются неприемлемыми в глазах некоторых людей, и в игре происходит множество других неприглядных вещей.

АПЛ решила, что ей следует перенять вызывающий серьезные разногласия жест американцев со вставанием на колено. Несмотря на то, что у нас совсем иное общество, и наш футбол довольно инклюзивен. Приравнивать происходящее здесь к тому, что происходит по ту сторону Атлантики, совершенно абсурдно. Но, конечно, Премьер-лига должна была показать, что делает то, что, по недоразумению, считает правильным.

Не удовлетворившись этим, лига настояла, чтобы на футболках всех команд была надпись Black Lives Matter, которая при каждом удобном случае бросалась людям в лицо. Но затем лига внезапно осознала, что, по сути, у этого посыла были не очень приятные коннотации, и впоследствии отбросила его, как горячую картошку.

К чему в действительности привели коленопреклонения на футбольном поле? Это создало раскол и настроило людей друг против друга. Любой, кто это делал, был хорошим, а любой, кто этого не делал и отрицал идеи о том, что эта страна является институционально расистской, считался закоренелым расистом», – написал Саймон Джордан в колонке для Daily Mail.

«Политика в футболе лишь раскалывает общество еще больше, а не объединяет. Почему спорт не может быть просто спортом?» Экс-владелец «Кристал Пэлас» об активизме