«Преклонение колена настроило людей друг против друга. АПЛ переняла жест американцев, хотя у нас совсем иное общество». Экс-владелец «Пэлас» о политике в футболе

Теги премьер-лига Англия Кристал Пэлас Политика дискриминация Саймон Джордан Футбол

Экс-владелец «Кристал Пэлас» раскритиковал АПЛ за политические акции.

«Футбол, благодаря своей привлекательности и охвату, полюбился многим. Самодовольная Премьер-лига наряду со своим основным вещателем, похоже, хочет поставить себя туда, где ей нет необходимости находиться.

Благодаря сочетанию чрезмерно раздутого чувства собственной важности и пиар-кампании АПЛ превратилась в крупнейшую организацию, вещающую о добродетелях, и в то же время с трудом наводит порядок в собственном доме.

Какое лицемерие! Нельзя заявлять, что вы храните все достоинства мира, в то время как футбольные клубы покупают люди, которые являются неприемлемыми в глазах некоторых людей, и в игре происходит множество других неприглядных вещей.

АПЛ решила, что ей следует перенять вызывающий серьезные разногласия жест американцев со вставанием на колено. Несмотря на то, что у нас совсем иное общество, и наш футбол довольно инклюзивен. Приравнивать происходящее здесь к тому, что происходит по ту сторону Атлантики, совершенно абсурдно. Но, конечно, Премьер-лига должна была показать, что делает то, что, по недоразумению, считает правильным.

Не удовлетворившись этим, лига настояла, чтобы на футболках всех команд была надпись Black Lives Matter, которая при каждом удобном случае бросалась людям в лицо. Но затем лига внезапно осознала, что, по сути, у этого посыла были не очень приятные коннотации, и впоследствии отбросила его, как горячую картошку.

К чему в действительности привели коленопреклонения на футбольном поле? Это создало раскол и настроило людей друг против друга. Любой, кто это делал, был хорошим, а любой, кто этого не делал и отрицал идеи о том, что эта страна является институционально расистской, считался закоренелым расистом», – написал Саймон Джордан в колонке для Daily Mail.

«Политика в футболе лишь раскалывает общество еще больше, а не объединяет. Почему спорт не может быть просто спортом?» Экс-владелец «Кристал Пэлас» об активизме

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17 комментариев

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GaasJT
Ответ Сергей Логинов
Чую, мужик сейчас наговорит
Он кстати единственный адекват был из АПЛ, кто изначально рубил правду и говорил не совсем удобные вещи. Продолжает. Молодец.
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Сергей Логинов
Чую, мужик сейчас наговорит
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Кан и Баллак сидят в баре
Ну все по делу разложил. Конечно удивляет - как английские клубы и не только платят темнокожим футболистам миллионы, а они вечно о расизме ноют. Всем бы работодателям такими расистами быть.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Сергей Логинов
Чую, мужик сейчас наговорит
Все по делу сказал.
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Игорь Климов
Хватит уже ползать на коленях по полю, играйте в футбол и не обращайте внимания на всю эту американскую ерунду.
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rusgan
Молодец, чувак. И он не расист, хочу заметить. Он просто адекватный чувак, понимающий различия в культурах разных стран. Но, как правильно заметили выше, его сейчас закенселят, это факт.
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red hikkikomori
Жаль этого добряка, теперь закэнселлят
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Alex1104
Во всём мире какой-то бред. В той форме, в иной, разницы нет. Вот куда? На Луну?
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SaH4r.
ща и его отменят
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Verhovn
Надеюсь, с ЛГБТ-движем, будет также. Осознают.
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Vir_Cotto
Забавно, что самим амерам это уже надоело, а вот англичане до сих пор стоят на коленях.
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D-eisler@yandex.ru
"Расизм это часть нашей культуры" (с) Однажды в Ирландии
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Фан Рубина
Умным людям это было понятно наперёд - ещё когда начиналась вся эта история с коленями.
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Теннисный абсолют
Ждем когда у него бизнес и активы отожмут.
Гейропа, СШП, наглосаксония - тоталитарные помойки, где есть правильное либераст-толернутое и БЛМ-гомофильско-феминистическое мнение. И если твое мнение идет в разрез с этим "правильным", то тебя автоматом записывают
в отряд "мизогнистов, гомофобов, расистов, недалких, отрицающих науку".
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KOT_B_yHTAX
Там уже стали что-то понимать что ли?
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