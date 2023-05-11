Защитник «Интера» Бастони о 2:0 с «Миланом»: «Нельзя терять голову. Ответный матч будет таким же трудным»

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Алессандро Бастони Футбол

Алессандро Бастони считает, что исход в противостоянии «Интера» с «Миланом» еще не решен.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» обыграли «россонери» со счетом 2:0.

«Мы рады, потому что понимали, какой это важный матч. Но нельзя терять голову. Через шесть дней нас ждет еще один матч, который будет таким же трудным.

Как раз к такому матчу мы и готовились. Знали, как играет «Милан», но если не считать технику и тактику, было важно проявить решительный настрой на поле. Это было дерби.

Но прежде всего это был полуфинал Лиги чемпионов. Не каждый день участвуешь в таких матчах. Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали», – сказал защитник «Интера».

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6 комментариев

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Mohnatiy
На том же месте, в тот же час, без правила выездного гола. Действительно, пока ещё ничего не решено...
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HI MARS
Непонятно за счёт чего может дальше пройти Милан.Только наверно за счёт индивидуального мастерства Леау
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Joey Ramone
Весь состав сборной Италии в защите - техника и тактика на уровне.
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Lazizbek Gulyamov
Может автобус?
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*Eddard*
Если они вме так настроятся на ответную игру, Милану я не завидую
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Dixon010
Остаётся надеяться только на Леау. Без него Пиоли предложить в атаке не может абсолютно ничего.
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