Защитник «Интера» Бастони о 2:0 с «Миланом»: «Нельзя терять голову. Ответный матч будет таким же трудным»

Алессандро Бастони считает, что исход в противостоянии «Интера» с «Миланом» еще не решен.

В первом матче 1/2 финала чемпионов «нерадзурри» обыграли «россонери» со счетом 2:0.

«Мы рады, потому что понимали, какой это важный матч. Но нельзя терять голову. Через шесть дней нас ждет еще один матч, который будет таким же трудным.

Как раз к такому матчу мы и готовились. Знали, как играет «Милан», но если не считать технику и тактику, было важно проявить решительный настрой на поле. Это было дерби.

Но прежде всего это был полуфинал Лиги чемпионов. Не каждый день участвуешь в таких матчах. Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали», – сказал защитник «Интера».

Этим ураганом «Интер» снес «Милан» за три минуты! И забрал первый матч полуфинала ЛЧ