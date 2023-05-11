«Интер» всухую обыграл «Милан» три раза подряд.

Команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала чемпионов.

5 февраля « » обыграл « » со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января «нерадзурри» одержали победу в Суперкубке Италии (3:0).

«Интер» всухую обыграл «Милан» 3 раза подряд впервые с сезона-1979/80.

Кроме того, «нерадзурри» одержали три победы над «россонери» в рамках одного сезона в третий раз в истории. Ранее это случалось в сезоне-1973/74 (4 победы) и в сезоне-1994/95.