«Интер» всухую обыграл «Милан» 3 раза подряд впервые с сезона-1979/80

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» всухую обыграл «Милан» три раза подряд.

Команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. 

5 февраля «Интер» обыграл «Милан» со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января «нерадзурри» одержали победу в Суперкубке Италии (3:0).

«Интер» всухую обыграл «Милан» 3 раза подряд впервые с сезона-1979/80. 

Кроме того, «нерадзурри» одержали три победы над «россонери» в рамках одного сезона в третий раз в истории. Ранее это случалось в сезоне-1973/74 (4 победы) и в сезоне-1994/95. 

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11 комментариев

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Pazzo7
Индзаги, продолжай! Нет слов, одни эмоции :D
Forza Inter!
+14
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+12
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Burel
Индзаги - кубковый гений
+11
-1
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Dixon010
Интер всё-таки показал, что по уровню должен был бороться за скудетто, а не за топ-4. Тупо не перло, да и Лаутаро с Лукаку безбожно транжирили. Милан с Наполи играл уверенно, но Интер стабильно рвут жепу Милану. И это я как болельщик Милана говорю
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Dixon010
спасибо Пиоли за это. Как же тошно каждый раз наблюдать на "позиционную атаку" Милана в виде перепасовок между цз и Меньяном с последующим выносом. Блин, даже на банальные навесы не могут сподобиться. Можно сколько угодно жаловаться на состав, что отчасти правда, т к скамейка короткая. Но основной состав у Милана приличный, а они даже кременозе, эмполи и т д не могут обыграть. Всегда одни и те же пасы между защитниками. Игроки чисто на индивидуалке побеждают и спасают Пиоли от увольнения. Нет Леао- нет игры. А Интер молодцы.
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Давид Agabekyan
В этом сезоне Милан без шансов черно-синий
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-1
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Schiaff1no
Печально даже не из-за полностью заслуженной победы Интера, а из-за того, что повторяются и используются те же уязвимости, это же не высшая математика...
Интер с победой, надеюсь на отклик со стороны руководства Милана
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инок
Я думал, что будет бодание и все решит возможно один гол. Но Интер успел на старте забить два, а потом напрочь засушил игру.
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Velirpa
Индзаги возвращает величие Интера, безусловно первый клуб Италии.
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Dixon010
Ответ ubAA
Милан очень уверенно сидел под шконкой 2 игры у своих ворот, ты хоть статистику посмотри, у Наполи 75% владения мячем и более 50 ударов по воротам, там Наполи по сумме должны были не менее 5 голов отгрузить. Наполи сильнейшая команда в Италии и равных ей нет даже близко, отрыв от ближайшего соперника 20 очков , про Милан и Интер даже не говорю , там пропасть, так что хватит уже чушь писать.
я вижу главную статистику: 2 гола Милана и 1 гол у Наполи. Милан сидел под шконкой? Ок, но сидел как ты сам сказал уверенно. А Наполи только бегал без толку и ничего особенного не создал. Да и на то пошло, Милан тоже должен был больше забивать, качество моменттов Милана намного лучше было. И Интер и Милан, твой Наполи отымели, так что празднуй чемпионство тихо, в ближайшее время его больше не будет
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