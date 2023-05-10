«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале: «Передавать память следующим поколениям – наша обязанность»

Игроки «Зенита» посетили Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге.

« » ежегодно посещает Пискаревское мемориальное кладбище, расположенное на проспекте Непокоренных в Петербурге, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в братских могилах захоронено от 470 до 520 тысяч погибших.



Помимо игроков основной команды, в сегодняшнем мероприятии принимали участие игроки «Зенита-2», молодежной и женской команд, а также воспитанники академии «Газпром». Траурную колонну возглавили Михаил Кержаков и .



«Передавать память об этом следующим поколениям – наша обязанность. Мы будем чтить и помнить. Вечная память погибшим, пережившим Великую Отечественную войну.

Тот масштаб, который ощущают ребята, приезжая сюда, заставляет понять, что пришлось пережить этим людям. Нам нужно брать с них пример мужества, патриотизма, силы духа.

Мы обязаны чтить, помнить и стараться хоть в чем-то быть похожими на них», – сказал главный тренер «Зенита» .

Фото: fc-zenit.ru