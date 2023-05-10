«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале: «Передавать память следующим поколениям – наша обязанность»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кержаков Зенит-2 Дуглас Сантос День Победы Зенит жен Футбол

Игроки «Зенита» посетили Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге.

«Зенит» ежегодно посещает Пискаревское мемориальное кладбище, расположенное на проспекте Непокоренных в Петербурге, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в братских могилах захоронено от 470 до 520 тысяч погибших.

Помимо игроков основной команды, в сегодняшнем мероприятии принимали участие игроки «Зенита-2», молодежной и женской команд, а также воспитанники академии «Газпром». Траурную колонну возглавили Михаил Кержаков и Дуглас Сантос.

«Передавать память об этом следующим поколениям – наша обязанность. Мы будем чтить и помнить. Вечная память погибшим, пережившим Великую Отечественную войну.

Тот масштаб, который ощущают ребята, приезжая сюда, заставляет понять, что пришлось пережить этим людям. Нам нужно брать с них пример мужества, патриотизма, силы духа.

Мы обязаны чтить, помнить и стараться хоть в чем-то быть похожими на них», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

 

Фото: fc-zenit.ru

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7 комментариев

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Никита Самарин
Вечная память 🙏
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Саша Казанов
Акции и традиции здоровых людей
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fil_spb
Ответ Никита Самарин
Вечная память 🙏
И вечная слава.
+10
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Феоктист
Вот так получилось, что мама моя 15-летняя осталась вдвоём с братиком 3-летним в блокадную зиму. А, это были многоквартирные деревянные дома на Чёрной речке и укрытиями служили не бомбоубежища, а щели вырытые во дворах. И вот сирена, надо бежать вниз, а они оба в зимней одежде лежат под одеялом, чтоб не замёрзнуть, а сил бежать нет. Мама накрывала Павлика одеялом с головой и рассказывала ему сказки. Это рассказываю, чтоб люди не забыли тот ужас. Светлая память невинно погибшим деткам, женщинам и мужчинам.
+8
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MyGerodot
Мы обязаны чтить, помнить...
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Не только обязаны. Это дело чести.
+7
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+7
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fil_spb
"Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто."
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