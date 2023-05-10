«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале: «Передавать память следующим поколениям – наша обязанность»
Игроки «Зенита» посетили Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге.
«Зенит» ежегодно посещает Пискаревское мемориальное кладбище, расположенное на проспекте Непокоренных в Петербурге, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в братских могилах захоронено от 470 до 520 тысяч погибших.
Помимо игроков основной команды, в сегодняшнем мероприятии принимали участие игроки «Зенита-2», молодежной и женской команд, а также воспитанники академии «Газпром». Траурную колонну возглавили Михаил Кержаков и Дуглас Сантос.
«Передавать память об этом следующим поколениям – наша обязанность. Мы будем чтить и помнить. Вечная память погибшим, пережившим Великую Отечественную войну.
Тот масштаб, который ощущают ребята, приезжая сюда, заставляет понять, что пришлось пережить этим людям. Нам нужно брать с них пример мужества, патриотизма, силы духа.
Мы обязаны чтить, помнить и стараться хоть в чем-то быть похожими на них», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото: fc-zenit.ru
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Не только обязаны. Это дело чести.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто."