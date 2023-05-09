Дасаев о Дне Победы: «Поздравляю всех, кто сражался за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас»

Ринат Дасаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«У меня папа участвовал [в Великой Отечественной войне], завоевал ордена.

Я хочу поздравить с этим праздником всех тех ветеранов, кто остался в живых, кто сражался за нас, за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас.

Хочу пожелать им счастья, здоровья и долгих лет жизни», – сказал бывший вратарь « » и сборной .

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