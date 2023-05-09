Дасаев о Дне Победы: «Поздравляю всех, кто сражался за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас»
Ринат Дасаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
«У меня папа участвовал [в Великой Отечественной войне], завоевал ордена.
Я хочу поздравить с этим праздником всех тех ветеранов, кто остался в живых, кто сражался за нас, за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас.
Хочу пожелать им счастья, здоровья и долгих лет жизни», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
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Великий вратарь был восхитителен на чемпионате мира 1982.
Считаю его матч с Шотландией (2-2) просто шедевром.
Ринат, и тебя с победой!
То, что вытворяли защитники в матче с Бельгией, а вы наверное имеете ввиду этот матч, остальные Ринат провел блестяще,, то скажу.
Я смотрел матч , многоо раз.
Защитники играли....не играли.
Ринат спасал много раз, и если бы не он, счет мог бы быть и пострашнее.
Поверьте, он играл в том матче героически, и был просто взбещен.
Трагический матч моей жизни.
Дасаев был в порядке.
Честь оскорбляют как раз те, кто сносит памятники, и не пускает людей к возложению венков, это всё происходит где-то там в Украине и Польше. Против таких как раз и боролись те самые герои, и их сегодняшние дети-внуки достойно продолжают их подвиги
Он был в порядке.
Защита была ужасная, да, но проклятый первый гол бельгийцев все испортил.
Игра сломалась на "все вперед", а Бельгия тогда нас просто разрывала на контрактаках.
Я насчитал около 11-12 опаснейщих моментов, и только чудо и вратарь спасали нас.
Повторяю, игра сломалась.
Атака была, но не было защиты.
Ринат весь матч старался, подсказывал, голос сорвал.
Мне кажется, наши даже в мыслях не допускали, что Бельгия пройдет их.
Но там были, то есть, контраатаки "сочиняли" не дети, Кулеманс, Шифо, Классен и особенно Веркоутерн, который снабжал Шифр, а он Кулеманса и Классена......Даже Геретс мог забить....
Бррррр......
Не хочу вспоминать.
Я уверен, что великий по бельгийским меркам Веркоутерн свои лучшие маичи сыграл против наших команд, вспоминаю Еврокубки тоже.