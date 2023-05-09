Дасаев о Дне Победы: «Поздравляю всех, кто сражался за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Дасаев сборная СССР Матч ТВ День Победы Футбол

Ринат Дасаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«У меня папа участвовал [в Великой Отечественной войне], завоевал ордена.

Я хочу поздравить с этим праздником всех тех ветеранов, кто остался в живых, кто сражался за нас, за нашу Родину, кто помог выиграть в этой великой войне, кто освободил нас.

Хочу пожелать им счастья, здоровья и долгих лет жизни», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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34 комментария

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Геннадий Тёкин
Вечная память павшим в борьбе с нацизмом!
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Виталий
С Днём Великой Победы! Здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам , если бы не они , не было бы нас . Спасибо вам родные.
+22
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Вадим flanec
Ответ Maxim Vasnechov
Всё-таки я считаю отмечание подобных дней как в англоязычных странах наиболее правильными. Один день в году, День памяти павших. Траурные марши, минуты молчания, возложение венков. Сегодняшние картины, где легко соседствует и гвардейская лента, и триколор, и андреевский флаг, и красное знамя, и ещё и школьники в военной форме вызывает какое-то осознания сюрреализма.
День памяти и скорби в России 22 июня.
+10
-2
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Maturmalai
Меня, признаюсь, коробит, когда говорят "выиграли" применительно к ВОВ. Победили - да. Выиграли? Разве 27 миллионов убитых сограждан можно называть "выигрышем"? На мой взгляд - это кощунственно.
+13
-5
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Maturmalai
Ответ &_Bishep_&
Первый раз задумался о разнице между "победили" и "выиграли". Может на самом деле это не одно и тоже, особенно если посмотреть на СССР и Германию спустя 40-50 лет?
От войн вообще редко кто и когда выигрывает. Кроме, разве что, отдельных кучек политиков или людей, наживающихся на оборонных заказах.
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А.Э.РАСИМ
Дасаев тоже многое сделал для страны.
Великий вратарь был восхитителен на чемпионате мира 1982.
Считаю его матч с Шотландией (2-2) просто шедевром.
Ринат, и тебя с победой!
+9
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А.Э.РАСИМ
Ответ &_Bishep_&
В Мексике-86 очень не хватало праймового Дасаева образца 1982
Не знаю.
То, что вытворяли защитники в матче с Бельгией, а вы наверное имеете ввиду этот матч, остальные Ринат провел блестяще,, то скажу.
Я смотрел матч , многоо раз.
Защитники играли....не играли.
Ринат спасал много раз, и если бы не он, счет мог бы быть и пострашнее.
Поверьте, он играл в том матче героически, и был просто взбещен.
Трагический матч моей жизни.
Дасаев был в порядке.
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Заяцволк
Ответ Stivi M.D.
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Вот я вроде не Зинченко, но всплакнул от такой трогательной речи, ах ...
Честь оскорбляют как раз те, кто сносит памятники, и не пускает людей к возложению венков, это всё происходит где-то там в Украине и Польше. Против таких как раз и боролись те самые герои, и их сегодняшние дети-внуки достойно продолжают их подвиги
+9
-5
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Красная стрела
Читаю комменты и думаю, сколько ж грязи развелось. Спасибо админам за то, что можно добавлять в чс, что б не видеть суждения этого мусора ни о истории. Ни о спорте.
+14
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Tun
Ответ &_Bishep_&
Первый раз задумался о разнице между "победили" и "выиграли". Может на самом деле это не одно и тоже, особенно если посмотреть на СССР и Германию спустя 40-50 лет?
Посмотрите до
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&_Bishep_&
Ответ Maturmalai
Меня, признаюсь, коробит, когда говорят "выиграли" применительно к ВОВ. Победили - да. Выиграли? Разве 27 миллионов убитых сограждан можно называть "выигрышем"? На мой взгляд - это кощунственно.
Первый раз задумался о разнице между "победили" и "выиграли". Может на самом деле это не одно и тоже, особенно если посмотреть на СССР и Германию спустя 40-50 лет?
+8
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&_Bishep_&
Ответ Дмитрий
Не просто зарождаться, это вылилось в декабристов. Большое количество так и остались в Европе, а французы с удовольствием принимали русских в жизнь.
Ну еще бы..Небось то были самые пресвященные и образованные.
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Ильдар Фарукшин
Ринат вы для номер 1 после Яшина. С праздником вас Победы ❤️❤️❤️❤️
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Сергей Петров
Ответ Дмитрий
Ну ты же понимаешь, что гулаг в данном сравнении это обозначение системы уничтожения. Не прикидывайся. Фсин исполняет решения суда, а управление лагерями управляло рабами, если ты разницу не знаешь.
ГУЛАГ тоже исполняет решения суда, без суда, как правило, нигде не сажают. Я надеюсь ты хорошо знаком с источниками, статистикой (например, Земскова) и глубоко в теме вопроса. А то твои тезисы по поводу "уничтожения" и "рабов" выглядят нелепо
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Геннадий Тёкин
Ответ Геннадий Тёкин
Вечная память павшим в борьбе с нацизмом!
Интересно, кто минусует?((
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Красная стрела
Ответ Overkiller
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&_Bishep_&
Ответ Stivi M.D.
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Я тоже, так иногда представляю те эшелоны из мая 1945 с победителями возвращающиеся сегодня в современную Россию... Первых тысяч 5 к стенке поставили бы в течении 24 часов.
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Chernoy
Нас никто не освобождал, наши отцы и деды не дали нас захватить.
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&_Bishep_&
Ответ А.Э.РАСИМ
Дасаев тоже многое сделал для страны. Великий вратарь был восхитителен на чемпионате мира 1982. Считаю его матч с Шотландией (2-2) просто шедевром. Ринат, и тебя с победой!
В Мексике-86 очень не хватало праймового Дасаева образца 1982
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Сибирский литовец
С праздником всех !
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&_Bishep_&
Ответ А.Э.РАСИМ
Не знаю. То, что вытворяли защитники в матче с Бельгией, а вы наверное имеете ввиду этот матч, остальные Ринат провел блестяще,, то скажу. Я смотрел матч , многоо раз. Защитники играли....не играли. Ринат спасал много раз, и если бы не он, счет мог бы быть и пострашнее. Поверьте, он играл в том матче героически, и был просто взбещен. Трагический матч моей жизни. Дасаев был в порядке.
Я смотрел матч в записи, естественно. Впечатление, что Дасаев не ошибался , но и не спасал. Понятно, что без Балтачи и Чивадзе в ЦЗ советская оборона временами трещала, но.....в Мексике Дасаев не являлся лучшей своей версией....
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А.Э.РАСИМ
Ответ &_Bishep_&
Я смотрел матч в записи, естественно. Впечатление, что Дасаев не ошибался , но и не спасал. Понятно, что без Балтачи и Чивадзе в ЦЗ советская оборона временами трещала, но.....в Мексике Дасаев не являлся лучшей своей версией....
Он сыграл блестяще с Францией, с Канадой не играл, или не помню, с Венгрией не было работы, а с Бельгией он спасал, осмотрите матч еще раз.
Он был в порядке.
Защита была ужасная, да, но проклятый первый гол бельгийцев все испортил.
Игра сломалась на "все вперед", а Бельгия тогда нас просто разрывала на контрактаках.
Я насчитал около 11-12 опаснейщих моментов, и только чудо и вратарь спасали нас.

Повторяю, игра сломалась.
Атака была, но не было защиты.
Ринат весь матч старался, подсказывал, голос сорвал.
Мне кажется, наши даже в мыслях не допускали, что Бельгия пройдет их.
Но там были, то есть, контраатаки "сочиняли" не дети, Кулеманс, Шифо, Классен и особенно Веркоутерн, который снабжал Шифр, а он Кулеманса и Классена......Даже Геретс мог забить....
Бррррр......
Не хочу вспоминать.
Я уверен, что великий по бельгийским меркам Веркоутерн свои лучшие маичи сыграл против наших команд, вспоминаю Еврокубки тоже.
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Такие дела
Ответ Денис Романов
а в украине день победы поменяли на день европы , как интересно сами они к этому относятся
Фильм сегодня вышел Нюрнберг. Посмотри Документы посмотри. Как Гитлер объяснял почему напал Сравни
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Stivi M.D.
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Overkiller
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