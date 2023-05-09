Президент «Оренбурга» в военном мундире поздравил футболистов с Днем Победы на тренировке. У Еремякина есть звание полковника

Президент «Оренбурга» на тренировке поздравил игроков с Днем Победы.

Василий Еремякин пришел на тренировку команды 9 мая в парадном военном мундире. Президент « » поздравил команду с Днем Победы и организовал минуту молчания.

Отметим, что Еремякин имеет звание полковника контрразведки.

«Здравия желаю. Уважаемые коллеги, сегодня, наверное, во многих государствах мира отмечается победа над фашистской Германией.

Во Второй мировой войне участвовало 68 государств мира. В вооруженные силы этих государств было призвано порядка 120 миллионов военнослужащих. Потери во Второй мировой воне – 60-65 миллионов человек. Это мировая трагедия.

С учетом нынешнего формата я бы хотел предложить почтить минутой молчания тех, кто отстоял свободу и независимость всех нас», – сказал Еремякин.

С Днем Победы болельщиков поздравили «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие клубы Мир РПЛ