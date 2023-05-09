Президент «Оренбурга» в военном мундире поздравил футболистов с Днем Победы на тренировке. У Еремякина есть звание полковника

Теги премьер-лига Россия Оренбург День Победы Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» на тренировке поздравил игроков с Днем Победы.

Василий Еремякин пришел на тренировку команды 9 мая в парадном военном мундире. Президент «Оренбурга» поздравил команду с Днем Победы и организовал минуту молчания.

Отметим, что Еремякин имеет звание полковника контрразведки.

«Здравия желаю. Уважаемые коллеги, сегодня, наверное, во многих государствах мира отмечается победа над фашистской Германией.

Во Второй мировой войне участвовало 68 государств мира. В вооруженные силы этих государств было призвано порядка 120 миллионов военнослужащих. Потери во Второй мировой воне – 60-65 миллионов человек. Это мировая трагедия.

С учетом нынешнего формата я бы хотел предложить почтить минутой молчания тех, кто отстоял свободу и независимость всех нас», – сказал Еремякин.

С Днем Победы болельщиков поздравили «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие клубы Мир РПЛ

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22 комментария

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Bartez1986
Ответ T622222
Настоящий полковник: Слышишь, еще раз позвонишь, ##### (блин), я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ##### (офигел), игра только закончилась. Ты че, ##### (блин)?» - сообщает Sports.ru. Иванов также добавил, что не раз предупреждал журналистов не звонить сразу после окончания матчей. Однако навряд ли он говорил это лично Алеманову.
Очень познавательно. А Еремякин здесь причем?
+38
-1
+37
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Bartez1986
Очень познавательно. А Еремякин здесь причем?
Всего-то лишь спутал Еремякина и Иванова, а "Оренбург" с "Уралом"))
+32
-1
+31
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Shuller18
Ответ Streetbor
Поздравляет футболистов, которые и не служили то)) Как Шойгу.
Лол, причем тут?))) День Победы праздник для всех, независимо от рода деятельности.
Ппц просто, лишь бы ляпнуть.
+33
-14
+19
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Фантом
Ответ ЦСКА1960
Превратили День Победы в костюмированный карнавал
Почему карнавал-то? Человек реально служил, реально имеет звание и вышел в отставку с правом ношения формы. Логично этим правом по такому случаю и воспользоваться.
+25
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ЦСКА1960
Ответ Фантом
Почему карнавал-то? Человек реально служил, реально имеет звание и вышел в отставку с правом ношения формы. Логично этим правом по такому случаю и воспользоваться.
И что? Много кто служил, но это не имеет отношения к ВОВ. Он служил не в 45-м. С Днём Защитника Отечества он ещё мог бы в форме поздравить.
+21
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Glav_vredina
Ответ Momus1
Дядя конечно молодец, но я не понимаю почему президентом клуба там военный. Футбольный клуб это такое же предприятие как кино, театр, боулинг… есть успешные торговые центры, где директором человек в мундире?
Так в отставке же. Или после службы воякам только ложиться по направлению к кладбищу? Люди хотят дальше работать, кто где себя найдет - дело личное, в чем проблема то?))
+8
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44ndfwwgbr
Ответ Shuller18
Лол, причем тут?))) День Победы праздник для всех, независимо от рода деятельности. Ппц просто, лишь бы ляпнуть.
Не для всех. Пятая колонна негодуэ… Да и здесь многие желчью брызжут.
А нормальных людей с днем Победы!
+11
-7
+4
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Momus1
Дядя конечно молодец, но я не понимаю почему президентом клуба там военный. Футбольный клуб это такое же предприятие как кино, театр, боулинг… есть успешные торговые центры, где директором человек в мундире?
+5
-4
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Denis Mamykin
Ответ Nick Crosier
Оренбург приятная по игре команда,жаль если в ТО ее раскупят и Личка уйдет.
Личку продлили на сезон)
+1
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ЦСКА1960
Превратили День Победы в костюмированный карнавал
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Юрий
А игроков то зачем поздравлять, они же даже в армии неслужили.
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Taganrog
Ответ Артем Михеев
А чо он не в окопе?
А вы почему не в окопе?
0
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