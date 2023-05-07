Сантос о победе над «Спартаком»: «Коронация в лучшем духе, не бывает одинаковых чемпионств. Семак – не только профессионал, но и замечательный человек»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дуглас Сантос Футбол

Дуглас Сантос поделился мнением о победе над «Спартаком» со счетом 3:2.

– Дело в том, что это дерби, мы понимали, что это чемпионский матч. Допускаю, что в начале это добавило чуть-чуть нервов в игре, потому что знали, какая цена у этого поединка.

Наверное, нам сегодня не хватило чуть-чуть контроля над эмоциями, поэтому матч получился сложным.

Представляю, сколько сердечных сложностей получили наши болельщики, но в конце концов мы сумели победить.

Прекрасная концовка, коронация в лучшем духе, в котором только можно было представить. Я счастлив, поздравляю всех с победой! 

– Каждое чемпионство каждый раз – как первый?

– Да, конечно, это каждый раз новое. То, что мы выиграли сегодня – это не повторится.

Дальше будет что-то другое, другая история. Мы обязаны как команда расти, прибавлять, становиться сильнее, чтобы в следующем году, надеюсь, повторить этот успех.

Но каждый раз это совершенно особенные эмоции, отдельная история. Не бывает одинаковых чемпионств.

– Пока часть журналистов были в микст-зоне, бразильцы ворвались на пресс-конференцию к Сергею Семаку. Чья была идея?

– Это наша бразильская традиция. Всегда после побед игроки стараются ввести такую смуту немножко, порадоваться вместе с тренером, облить его чем-нибудь.

Конечно, это благодарность и признание, потому что Сергей Семак не только большой профессионал, но еще и замечательный человек.

Он зачастую находит возможность, время поговорить с каждым индивидуально. Это очень этический подход, за что ему огромное спасибо. Мы все сегодня добились большого успеха, – сказал капитан «Зенита».

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4 комментария

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Nick Crosier
Респект и самому Дугласу,год за годом стабильно играет.
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Omega-2
Дуглас тоже очень хорош в этом плане.
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ЛексЛютый
Как же везет нам на левых защитников (не считая заминки с Набиуллиным)!
+3
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Lux_Vid Александров
Ответ Nick Crosier
Респект и самому Дугласу,год за годом стабильно играет.
Да м и прввые достойные былм долго, с серединв девяностых. Сейвас тоже считаю вполне достойно играет ПЗ
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