Сантос о победе над «Спартаком»: «Коронация в лучшем духе, не бывает одинаковых чемпионств. Семак – не только профессионал, но и замечательный человек»
Дуглас Сантос поделился мнением о победе над «Спартаком» со счетом 3:2.
– Дело в том, что это дерби, мы понимали, что это чемпионский матч. Допускаю, что в начале это добавило чуть-чуть нервов в игре, потому что знали, какая цена у этого поединка.
Наверное, нам сегодня не хватило чуть-чуть контроля над эмоциями, поэтому матч получился сложным.
Представляю, сколько сердечных сложностей получили наши болельщики, но в конце концов мы сумели победить.
Прекрасная концовка, коронация в лучшем духе, в котором только можно было представить. Я счастлив, поздравляю всех с победой!
– Каждое чемпионство каждый раз – как первый?
– Да, конечно, это каждый раз новое. То, что мы выиграли сегодня – это не повторится.
Дальше будет что-то другое, другая история. Мы обязаны как команда расти, прибавлять, становиться сильнее, чтобы в следующем году, надеюсь, повторить этот успех.
Но каждый раз это совершенно особенные эмоции, отдельная история. Не бывает одинаковых чемпионств.
– Пока часть журналистов были в микст-зоне, бразильцы ворвались на пресс-конференцию к Сергею Семаку. Чья была идея?
– Это наша бразильская традиция. Всегда после побед игроки стараются ввести такую смуту немножко, порадоваться вместе с тренером, облить его чем-нибудь.
Конечно, это благодарность и признание, потому что Сергей Семак не только большой профессионал, но еще и замечательный человек.
Он зачастую находит возможность, время поговорить с каждым индивидуально. Это очень этический подход, за что ему огромное спасибо. Мы все сегодня добились большого успеха, – сказал капитан «Зенита».
4 комментария