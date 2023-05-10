РФС о реформе Второй лиги: «Цель – повышение конкурентности. Адаптация молодых игроков к взрослому футболу станет проще»

Теги премьер-лига Россия РФС Вторая лига первенство молодежных команд Россия Футбол

В РФС считают, что реформа Второй лиги повысит конкурентность турнира.

Ранее был анонсирован новый формат Второй лиги, в котором турнир будет проходить со следующего сезона. Он будет включать два дивизиона: дивизион А, играющий по системе «осень-весна» и поделенный на «Золотую» и «Серебряную» группы, и дивизион Б, матчи которого будут проходить по системе «весна-осень».

«Цель реформы – повышение конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ. Сейчас 22% матчей Второй лиги заканчиваются с разгромным счетом – новый формат позволит существенно сократить число таких матчей и повысит соревновательность турнира, что принципиально важно для прогресса молодых футболистов.

Также создание многоступенчатой системы упростит адаптацию молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ к взрослому футболу, сделает его более бесшовным. А проведение соревнований по системе «весна‑осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», – сообщила служба коммуникаций РФС.

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21 комментарий

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Давид Agabekyan
Ответ Назар Игорь
Реформа обязательно повысит уровень молодых футболистов, можно и на тренировки не ходить.
Ничего не делают плохо, что-то делают плохо. Уже даже кучу юношеских лиг сделали, как РФС может повлиять на воспитание игроков? Уже и так максимум сделали
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А.Э.РАСИМ
Продолжайте, прошу вас, не останавливайтесь....
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Никита Самарин
Хорошо, что хотя бы пытаются, что-то делать, будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. 🤔
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Давид Agabekyan
Пока молодые игроки поймут новую систему проведения, уже передумают быть футболистами
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Cst Cap
Интересно, а кто-нибудь спрашивал у клубов 2 лиги, хотят они участвовать в этих Золотых и Медных Путях Нефутбола? Или их теперь просто заставят? Цель всего этого - выпячивание собственной значимости и полезности для освоения бюджетов. Отвечать же за бредовые реформы не придётся
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Dmitry Orlov
Ответ Владислав88
Для начала верните весна-соань, что они летом там все играли, а не грязть месили поздней осенью и ранней весной. Идиоты какие-то. Один дурачок сморозил дичь, а эти до сих пор исправить не могут....
Новость вообще читал? В тексте же это есть.
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Recreated
Это надо было делать вчера!!
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Cst Cap
Ответ Sarumian
РФС о реформе Второй лиги: «Цель – отсутствует».
Цель - это Путь. Золотой и серебряный 😁
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ArtBro
Это необходимо, в первую очередь, на детско-юношеском уровне внедрять. Но хотяб что-то уже. Хоть какие-то продвижения в лучшую сторону, интересно как реализуют свой потенциал и ресурсы.
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Gvozd
Чего!?? Молодые!??? Да там деды доигрывают...без глаз чтоли))
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Dvapyatdesyat
Ответ KOPY80
нахр.на "велосипед" придумывать то? в Англии давно все придумано, и оно работает, дайте во второйпервой лигах больше месть для повышения 3 напрямую, еще 3 бьются за повышениепонижение, а то играется сезон год, а всего одна команда вылазит наверх, конечно там мотивации играть ради игры-0 целых,хер десятых!!! только ради ставок и бегают...
Могу предположить, что не так много команд из второй лиги хотят на повышение. Ибо на вторую лигу едва наскребают деньжат.

Но в целом не очень понятно, как данное предложение поспособствует достижению поставленных целей
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