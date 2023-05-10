В РФС считают, что реформа Второй лиги повысит конкурентность турнира.

Ранее был анонсирован новый формат Второй лиги, в котором турнир будет проходить со следующего сезона. Он будет включать два дивизиона: дивизион А, играющий по системе «осень-весна» и поделенный на «Золотую» и «Серебряную» группы, и дивизион Б, матчи которого будут проходить по системе «весна-осень».

«Цель реформы – повышение конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ. Сейчас 22% матчей Второй лиги заканчиваются с разгромным счетом – новый формат позволит существенно сократить число таких матчей и повысит соревновательность турнира, что принципиально важно для прогресса молодых футболистов.

Также создание многоступенчатой системы упростит адаптацию молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ к взрослому футболу, сделает его более бесшовным. А проведение соревнований по системе «весна‑осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», – сообщила служба коммуникаций .