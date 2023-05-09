Журавель о судье Диаше: «Не назначил пенальти на Холанде, не удалил Рюдигера. Если бы Гвардиола следовал советам Слуцкого, он только это видел бы в матче с «Реалом»

Теги Леонид Слуцкий Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Тимур Журавель Артур Соареш Диаш Футбол

Тимур Журавель высказался о Леониде Слуцком по мотивам матча «Реал» – «Манчестер Сити».

Команды играют в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. На игре работает арбитр Артур Соареш Диаш.

«– Не назначил пенальти на Холанде за явный толчок в спину.

– Не дал желтую Карвахалю за грубый фол на Грилише.

– Не удалил Рюдигера за локоть против Гюндогана.

Предвзятый судья Диаш убивает одну команду! Если бы Пеп Гвардиола следовал советам Леонида Слуцкого, он бы видел в первом тайме матча «Реал» – «Сити» только это. Ну и как тут сфокусироваться на футболе?

Этот пост – отсылка к выступлению Слуцкого в «Коммент.Лайв», – написал комментатор Тимур Журавель.

Леонид Слуцкий рассказал в программе следующее: «В прошлом году мы играем с «Ростовом». И, на наш субъективный взгляд, Мешков совершает 23 ошибки. Понятно, не 23 неназначенных пенальти в ворота «Ростова» или назначенных в наши ворота, я выкладываю это.

И твой бывший друг (показывает на Константина Генича) Тимур Журавель пишет: «Леониду Викторовичу бы лучше сосредоточиться на тренерстве, а не на судействе». И ты думаешь: «Ах ты сука!»

Это все равно что ты комментируешь игру, подошли пять человек, отодвинули, забрали микрофон, в этот микрофон говорят нецензурные вещи, тебя отодвинули от комментаторства.

Ты говоришь: «А я же не могу комментировать». Тебе говорят: «Тимур, сосредоточься на комментарии матча, пожалуйста, не надо лезть в судейство».

А как ты сосредоточишься, если каждую секунду идет свисток против тебя?»

80 комментариев

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Aleksey Yashin
Хочется процитировать недавнего Генича: "Журавель, иди в жопу"
+198
-8
+190
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АланСмити
да что ты ,черт побери, такое несешь…
+156
-7
+149
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ten Hag
Сити в матче с Лейпцигом дали повтор разглядеть миллиметровое касание, не влияющее на траекторию. И поставили пенальти в ворота Лейпцига.
Здесь же 2 момента более явных и даже вар не смотрят.
Тянут мешок к ЛЧ..
+154
-64
+90
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z3yjyzh29x
Наркоман что-ли
+61
-5
+56
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sintenced
Ответ z3yjyzh29x
Наркоман что-ли
Хуже - журавель!
+45
0
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Мукунку хороший
Журавель лети на ###!
+46
-1
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Алексей Ненахов
Лучше синица в руках , чем журавель комментатор
+27
0
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Gonzoo
Какая чушь, при чем тут Слуцкий?!
+26
-1
+25
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Салесар
Ответ Artem Piatkov
Судьи помогли Гвардиоле выиграть ЛЧ 2009 и 2011 Поэтому он не будет жаловаться
А в 2011-то как?)
+22
-6
+16
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TushcanRash
Как можно не дать было желтую Родри не в одном эпизоде вот это надо было постараться , абсолютно судья потерял нить игры когда по желтой не выписал Грилишу и Карвахалю
+19
-3
+16
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deadjoker
Он наркоман?
+15
0
+15
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Бестрофейник 19/20
Ответ ten Hag
Сити в матче с Лейпцигом дали повтор разглядеть миллиметровое касание, не влияющее на траекторию. И поставили пенальти в ворота Лейпцига. Здесь же 2 момента более явных и даже вар не смотрят. Тянут мешок к ЛЧ..
Оба раза игроки держали руку перед собой, согнув в локтях. На эпизод не влияло оба раза
+16
-4
+12
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ValmontZ
Откровенно слабый журналист, на НТВ+ его тянули т.к. коллектив был мощный, теперь на ПатчТВ он один из столпов, вышел на первый план и все видят "голого короля".
+12
0
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Ильин Александр
какая мерзкая жаба
+9
0
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DolJun
и так физрука гвардиолу тащат, а журавель еще требует рюдигера удалить) умора))
+18
-10
+8
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Гусеконь
ну так судья кучу фолов пропустил с обеих сторон. 3 жёлтые как минимум недодал.
+9
-2
+7
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buFFon
самый мерзкий персонаж..
+6
0
+6
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Азиз Ибодуллаев
Выздоравливай очкастый
+5
-1
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My Channels To Watch
Журавель, не лезь в судейство. Занимайся своим делом (цитаты "великих")
+4
0
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(_Баловень:)_)
Ответ deadjoker
Он наркоман?
знак вопроса лишний.
+4
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cifrovoy555@icloud.com
И как ему доверяют комментировать Английские клубы в еврокубках?
+5
-2
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soulsick
Журавель, закусывай. Или ты реально веришь, что Холланд мог упасть от небольшого толчка Карвахаля, который раза в два меньше по габаритам. Смех, да и только.

Локоть? Он руки не поднимал даже, а двигался навстречу и уж, тем более, не ожидал, что Гюндоган зачем-то начнет нагибаться так сильно.

Клоуны отжигают.
+3
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s_kapa
Ответ TushcanRash
Как можно не дать было желтую Родри не в одном эпизоде вот это надо было постараться , абсолютно судья потерял нить игры когда по желтой не выписал Грилишу и Карвахалю
Да, Родри нафолил на желтую с запасом
+4
-1
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Я хоть и за Сити,но для пенки на Холанде недостаточно того толчка,какой был. На Карвахале да желтая,Рюдигер тоже желтая
+2
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mahurat
Нафталиновые разборки.
+2
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