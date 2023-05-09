Журавель о судье Диаше: «Не назначил пенальти на Холанде, не удалил Рюдигера. Если бы Гвардиола следовал советам Слуцкого, он только это видел бы в матче с «Реалом»
Тимур Журавель высказался о Леониде Слуцком по мотивам матча «Реал» – «Манчестер Сити».
Команды играют в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. На игре работает арбитр Артур Соареш Диаш.
«– Не назначил пенальти на Холанде за явный толчок в спину.
– Не дал желтую Карвахалю за грубый фол на Грилише.
– Не удалил Рюдигера за локоть против Гюндогана.
Предвзятый судья Диаш убивает одну команду! Если бы Пеп Гвардиола следовал советам Леонида Слуцкого, он бы видел в первом тайме матча «Реал» – «Сити» только это. Ну и как тут сфокусироваться на футболе?
Этот пост – отсылка к выступлению Слуцкого в «Коммент.Лайв», – написал комментатор Тимур Журавель.
Леонид Слуцкий рассказал в программе следующее: «В прошлом году мы играем с «Ростовом». И, на наш субъективный взгляд, Мешков совершает 23 ошибки. Понятно, не 23 неназначенных пенальти в ворота «Ростова» или назначенных в наши ворота, я выкладываю это.
И твой бывший друг (показывает на Константина Генича) Тимур Журавель пишет: «Леониду Викторовичу бы лучше сосредоточиться на тренерстве, а не на судействе». И ты думаешь: «Ах ты сука!»
Это все равно что ты комментируешь игру, подошли пять человек, отодвинули, забрали микрофон, в этот микрофон говорят нецензурные вещи, тебя отодвинули от комментаторства.
Ты говоришь: «А я же не могу комментировать». Тебе говорят: «Тимур, сосредоточься на комментарии матча, пожалуйста, не надо лезть в судейство».
А как ты сосредоточишься, если каждую секунду идет свисток против тебя?»
Здесь же 2 момента более явных и даже вар не смотрят.
Тянут мешок к ЛЧ..
Локоть? Он руки не поднимал даже, а двигался навстречу и уж, тем более, не ожидал, что Гюндоган зачем-то начнет нагибаться так сильно.
Клоуны отжигают.