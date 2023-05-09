Невилл о словах Руни: «Не уверен, что «Сити» разнесет «Реал» в Мадриде, но на «Этихаде» – вполне возможно»

Гари Невилл отчасти согласен с Уэйном Руни насчет легкой победы «Ман Сити» над «Реалом».

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» заявил, что «Манчестер Сити» «разнесет» мадридцев.

«Не уверен, что согласен с тем, что « » разнесет «Реал» в Мадриде, но на « » — вполне возможно. Думаю, «Сити» выиграет по сумме двух матчей.

«Горожане» способны добиться нужного результата в Мадриде. Они вынесли урок из последней поездки на « » (1:3 в прошлом полуфинале Лиги чемпионов – Sports.ru)», — написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00