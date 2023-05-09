Невилл о словах Руни: «Не уверен, что «Сити» разнесет «Реал» в Мадриде, но на «Этихаде» – вполне возможно»

Теги Гари Невилл Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Этихад Стэдиум Футбол

Гари Невилл отчасти согласен с Уэйном Руни насчет легкой победы «Ман Сити» над «Реалом».

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» заявил, что «Манчестер Сити» «разнесет» мадридцев.

«Не уверен, что согласен с тем, что «Ман Сити» разнесет «Реал» в Мадриде, но на «Этихаде» — вполне возможно. Думаю, «Сити» выиграет по сумме двух матчей.

«Горожане» способны добиться нужного результата в Мадриде. Они вынесли урок из последней поездки на «Бернабеу» (1:3 в прошлом полуфинале Лиги чемпионов – Sports.ru)», — написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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16 комментариев

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VuNePonimaete
Когда столько ожиданий разноса Реала сбывались?
+26
-2
+24
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VuNePonimaete
Ответ London.is.blue
Ну Барса стабильно разносила Реал последние лет 15.
ты читать умеешь? я сказал когда массово закладывали ожидания разноса и это сбылись
+9
0
+9
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Ислам Базгиев
Ответ Артур Анадян
Может произойти что угодно, но перед матчем столько громких слов писать и говорить всё же не стоит. Ведь потом может стать стыдно на сказанное...
Невиллу не привыкать стыдится сказанного
+4
0
+4
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arslankolesov71@gmail.com
Передадим привет Руни и Невиллу после 2-х матчей
+3
0
+3
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Артур Анадян
Может произойти что угодно, но перед матчем столько громких слов писать и говорить всё же не стоит. Ведь потом может стать стыдно на сказанное...
+3
-1
+2
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Эрж Абакиров
Ответ London.is.blue
Ну Барса стабильно разносила Реал последние лет 15.
не смеши 😂
+2
0
+2
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Виталий Ан
Ответ VuNePonimaete
Когда столько ожиданий разноса Реала сбывались?
А когда Невил был прав и разбирался в футболе?))
+2
0
+2
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Иван Пименов
Ответ London.is.blue
Ну Барса стабильно разносила Реал последние лет 15.
Жаль, что в ЛЕ никого разнести не может.
+2
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+2
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Number_2
Всегда было интересно, почему перед матчем всегда интервью и прогнозы в одну калитку!?
0
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Iamliam
Не знаю кто кого разнесет, но Сити выглядит сильнее. У них и соперники в ЛЧ были сильнее как в группе, так и в плейофф. Что если именно в этом сезоне Сити наконец...так ладно, просто посмотрим на это великолепное противостояние)
+1
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Арман Досжанов
Кажется что если каждый год будет играть Реал Мадрид и Сити, то всегда фаворит Сити
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Бухгалтер2021
руни и невил точно в мю играли??
+1
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Вася И
Ответ Артур Анадян
Может произойти что угодно, но перед матчем столько громких слов писать и говорить всё же не стоит. Ведь потом может стать стыдно на сказанное...
англичанам )) это не впервой
0
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eka281
Ответ Арман Досжанов
Кажется что если каждый год будет играть Реал Мадрид и Сити, то всегда фаворит Сити
ещё не было ни одного матча, где Манчестер Сити не был бы фаворитом
0
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