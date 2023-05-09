«Барселона» и «Реал» могут сыграть предсезонный матч в США в конце июля
«Барселона» и «Реал» планируют сыграть друг с другом в США.
Проведение класико в рамках предсезонной подготовки ожидается 29 июля в Далласе на стадионе Cotton Bowl, который вмещает 92 тысячи зрителей.
Этот матч может стать третьим между «Барселоной» и «Реалом» в США.
Ранее команды играли в 2017 году в Майами (3:2 победила «Барселона»), а также в 2022 году – в Лас-Вегасе (1:0 победила «Барселона»).
Наоборот бесит, когда пишут банальную, скучную, водяную ерунду (Хенто привет 👋🏽)