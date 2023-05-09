«Барселона» и «Реал» могут сыграть предсезонный матч в США в конце июля

«Барселона» и «Реал» планируют сыграть друг с другом в США.

Проведение класико в рамках предсезонной подготовки ожидается 29 июля в Далласе на стадионе Cotton Bowl, который вмещает 92 тысячи зрителей.

Этот матч может стать третьим между «Барселоной» и « » в США.

Ранее команды играли в 2017 году в Майами (3:2 победила «Барселона»), а также в 2022 году – в Лас-Вегасе (1:0 победила « »).