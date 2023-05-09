«Барселона» и «Реал» могут сыграть предсезонный матч в США в конце июля

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Футбол

«Барселона» и «Реал» планируют сыграть друг с другом в США.

Проведение класико в рамках предсезонной подготовки ожидается 29 июля в Далласе на стадионе Cotton Bowl, который вмещает 92 тысячи зрителей.

Этот матч может стать третьим между «Барселоной» и «Реалом» в США.

Ранее команды играли в 2017 году в Майами (3:2 победила «Барселона»), а также в 2022 году – в Лас-Вегасе (1:0 победила «Барселона»).

16 комментариев

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Hella black
Класико в Штатах интриги особой не несёт ! Скатали и скатали,скорее как выставочные матчи.
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wmfrxwf5rq
Всё что будет в Далласе, останется в Далласе
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Papa Paolo
Ответ rigobersong
Очередная победа каталонского Гегемона:)
У тебя как и у Хенто будильник стоит на такие новости 🗞️. Тебе полить лишь бы, ему лишь бы святую новость написать и плюсы заработать 😅👌🏾
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Тиджани Бабангида
Нормальный коммерческий матч для неискушенной соккером публики
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Олег Мохов
В Техасе масса испаноговорящих проживает,так что матч определенно вызовет интерес.
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Однажды в Космосе
Было бы шикарно.
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Rule1
Ответ Hella black
Класико в Штатах интриги особой не несёт ! Скатали и скатали,скорее как выставочные матчи.
Согласен,интриги ноль.
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Rule1
Ответ Тиджани Бабангида
Нормальный коммерческий матч для неискушенной соккером публики
Для них да,такая тема там залетает.
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predMBAPPE
Ответ Hella black
Класико в Штатах интриги особой не несёт ! Скатали и скатали,скорее как выставочные матчи.
5:5 будет 🔥
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Papa Paolo
Ответ rigobersong
Кого я там поливаю?:) Написал, что жду победы от своего любимого клуба:) Хватит уже придумывать то, чего нет:)
Да я без негатива. Я наоборот за искреннее проявление эмоций)

Наоборот бесит, когда пишут банальную, скучную, водяную ерунду (Хенто привет 👋🏽)
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