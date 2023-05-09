«Семаку стоило бы попробовать себя в Европе, ему это по силам. И сам хорошо играл, и человек интеллектуальный». Лепехин о тренере «Зенита»
Константин Лепехин рекомендует Сергею Семаку потренировать иностранный клуб.
– Безусловно, можно было бы уйти, если есть какие-то новые вызовы. А какие могут быть вызовы, если переходить внутри России с места на место?
Если уходить, то в Европу, если есть предложение. Попробовать себя там стоило бы, но я не думаю, что есть такие предложения.
– Семаку по силам работа в Европе, если отбросить политическую ситуацию?
– Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл, и достаточно интеллектуальный человек. Я его лично знаю и понимаю, что он человек, анализирующий не только футбол, но и вообще все вокруг. Если таким людям не по силам чего-то добиваться, то кому тогда добиваться?
– Есть мнение, что на месте Семака смог бы справиться любой тренер. Кто бы мог его заменить в «Зените»?
– Я не сторонник отделять тренера от команды. В любом случае, результат — это деятельность всех вместе: футболистов, тренера и его помощников. Нельзя отделять. Можно, конечно, предполагать, как бы все было, но это лишь предположения.
Трудно судить, кто бы мог заменить Семака. Команда укомплектована, сбалансирована, и тут важно найти общий язык с футболистами. Наверное, это важнее, чем тактика и стратегия, – сказал бывший защитник «Зенита».
Семак о «Зените»: «А зачем мне уходить? Я пока не планировал»
Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка
Что ты несешь?
Если что, то это имелось ввиду «места с 15 по 20 по бюджету». Дислексия?
P.S. На засыпку: зачем «прозенитовский» Кукуян ставит пенку в ворота Зенита на 85’?
В Уфе Семак достиг очень хорошего результата для клуба, Рейнджерс вон приезжали на синтетике погонять.
А если не помолчим и расскажем про Спартак в ЛЕ (единственный раз, неужели), то у Зенита и в группах ЛЧ были такие результаты и в ЛЕ, при ежегодном выступлении в еврокубках а не раз в пятилетку.
Европа теперь вражеское сообщество акстись. Теперь можноо сказать лишь про азиатские лиги прости господи