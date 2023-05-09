«Семаку стоило бы попробовать себя в Европе, ему это по силам. И сам хорошо играл, и человек интеллектуальный». Лепехин о тренере «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Константин Лепехин Футбол

Константин Лепехин рекомендует Сергею Семаку потренировать иностранный клуб.

– Безусловно, можно было бы уйти, если есть какие-то новые вызовы. А какие могут быть вызовы, если переходить внутри России с места на место?

Если уходить, то в Европу, если есть предложение. Попробовать себя там стоило бы, но я не думаю, что есть такие предложения.

Семаку по силам работа в Европе, если отбросить политическую ситуацию?

– Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл, и достаточно интеллектуальный человек. Я его лично знаю и понимаю, что он человек, анализирующий не только футбол, но и вообще все вокруг. Если таким людям не по силам чего-то добиваться, то кому тогда добиваться?

– Есть мнение, что на месте Семака смог бы справиться любой тренер. Кто бы мог его заменить в «Зените»?

– Я не сторонник отделять тренера от команды. В любом случае, результат — это деятельность всех вместе: футболистов, тренера и его помощников. Нельзя отделять. Можно, конечно, предполагать, как бы все было, но это лишь предположения. 

Трудно судить, кто бы мог заменить Семака. Команда укомплектована, сбалансирована, и тут важно найти общий язык с футболистами. Наверное, это важнее, чем тактика и стратегия, – сказал бывший защитник «Зенита».

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33 комментария

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Maksat Nurgaliev
как Богданыч показывает себя в Европе наглядно показвал групповой этап ЛЧ
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Екн Лор
Семак мог бы хорошо себя проявить в ПСЖ или сборной Бразилии
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ЛексЛютый
Ответ Husly
Черчесов просто принял новый вызов, а Семак понимает, что без поддержки Газпрома он дно.
В Уфу же пошел. Не испугался.
Что ты несешь?
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T622222
Мы все ржем 🤣🤣🤣
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Husly
Ответ ЛексЛютый
В Уфу же пошел. Не испугался. Что ты несешь?
А куда ему еще было без опыта идти? Реал или Баварию может? Вы хоть думайте когда пишите ересь.
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Nick Crosier
Ответ Husly
Черчесова это не останавливает)
Черчесов уехал раньше. И он тренировал не 5ти кратного чемпиона страны.
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Святогор
🤣🤣🤣 точно надо,например команду из 8 деревенского итальянского дивизиона,ток там не будет купленных судей на ВАР
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ЛексЛютый
Ответ bi...bi
В Европе Миллера не будет😁
Там побогаче товарищи.
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RealJericho
Может нужно просто сменить команду и возглавить кого-то другого в Европе? Да кто бы пригласил)
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Мартинелли
Кому он сдался там с последними местами в Лиге Чемпионов
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Nick Crosier
Какая сейчас Европа. Да и зачем.
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Алексей Сигаев
Можно было бы попробовать повторить успех Старкова в Сконто. Но, скорее всего и туда не возьмут.
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Enotic
Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят!
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WelcomeBackPURE
Без Газпрома физруку далеко не уйти.
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ЛексЛютый
Ответ bi...bi
Про пятерку...поржал) когда Брюгге и Бетис обыграть не могут
Причем тут заключительные 5 команд по бюджету и Брюгге с Бетисом?
Если что, то это имелось ввиду «места с 15 по 20 по бюджету». Дислексия?
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ЛексЛютый
Ответ bi...bi
Может быть но и РФС с судьями там не прозинитовские
Не сыграет роли, там, например, Барриоса подписать не составит труда. Зенит по бюджету в условной АПЛ был бы в заключительной пятерке команд.

P.S. На засыпку: зачем «прозенитовский» Кукуян ставит пенку в ворота Зенита на 85’?
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bi...bi
Ответ ЛексЛютый
Причем тут заключительные 5 команд по бюджету и Брюгге с Бетисом? Если что, то это имелось ввиду «места с 15 по 20 по бюджету». Дислексия?
Что такое зенит, Европа ни один раз наглядно показала) а ты всё фантазируешь на фоне дохлой РПЛ))
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ЛексЛютый
Ответ Husly
А куда ему еще было без опыта идти? Реал или Баварию может? Вы хоть думайте когда пишите ересь.
Тут утверждают, что мол все благодаря Газпрому, какая разница тогда опыт есть или нет? Или вы уже запутались, что бы еще накинуть?
В Уфе Семак достиг очень хорошего результата для клуба, Рейнджерс вон приезжали на синтетике погонять.
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ЛексЛютый
Ответ bi...bi
Что такое зенит, Европа ни один раз наглядно показала) а ты всё фантазируешь на фоне дохлой РПЛ))
При этом Зенит лучший клуб РПЛ. Об остальных помолчим.
А если не помолчим и расскажем про Спартак в ЛЕ (единственный раз, неужели), то у Зенита и в группах ЛЧ были такие результаты и в ЛЕ, при ежегодном выступлении в еврокубках а не раз в пятилетку.
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Nick Crosier
Ответ Husly
Черчесов просто принял новый вызов, а Семак понимает, что без поддержки Газпрома он дно.
Может и Семак примет.За него это вряд ли кто-то сможет решить.Да и по характеру. Саламыч и Семак совершенно разные.
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Husly
Ответ Nick Crosier
Какая сейчас Европа. Да и зачем.
Черчесова это не останавливает)
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stewiegriffin2
Лепехин в коме или космосе был последние 1.5 года?
Европа теперь вражеское сообщество акстись. Теперь можноо сказать лишь про азиатские лиги прости господи
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Фан Рубина
Европка - шаг назад в карьере после сильнейшей лиги мира - РПЛ. Как в плане зарплаты, так и в плане соревнований, уровня противостоящих физруков и человеческого материала, с которым придётся работать.
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Дмитрий Чидакин
Разве что датские Люнгбю или Брондбю. Или норвежский Мольде. На крайняк шведский Мальмё
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Голышева.Л.
Что говорить...умеет парень " подлизать" и нашим и вашим...👍
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