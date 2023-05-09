«Семаку стоило бы попробовать себя в Европе, ему это по силам. И сам хорошо играл, и человек интеллектуальный». Лепехин о тренере «Зенита»

Константин Лепехин рекомендует Сергею Семаку потренировать иностранный клуб.

– Безусловно, можно было бы уйти, если есть какие-то новые вызовы. А какие могут быть вызовы, если переходить внутри России с места на место?

Если уходить, то в Европу, если есть предложение. Попробовать себя там стоило бы, но я не думаю, что есть такие предложения.

– по силам работа в Европе, если отбросить политическую ситуацию?

– Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл, и достаточно интеллектуальный человек. Я его лично знаю и понимаю, что он человек, анализирующий не только футбол, но и вообще все вокруг. Если таким людям не по силам чего-то добиваться, то кому тогда добиваться?

– Есть мнение, что на месте Семака смог бы справиться любой тренер. Кто бы мог его заменить в «Зените»?

– Я не сторонник отделять тренера от команды. В любом случае, результат — это деятельность всех вместе: футболистов, тренера и его помощников. Нельзя отделять. Можно, конечно, предполагать, как бы все было, но это лишь предположения.

Трудно судить, кто бы мог заменить Семака. Команда укомплектована, сбалансирована, и тут важно найти общий язык с футболистами. Наверное, это важнее, чем тактика и стратегия, – сказал бывший защитник «Зенита».

Семак о «Зените»: «А зачем мне уходить? Я пока не планировал»

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