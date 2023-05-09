Гус Хиддинк: «Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист»

Теги Зенит Сергей Семак Гус Хиддинк премьер-лига Россия Футбол

Гус Хиддинк считает, что Сергей Семак сможет успешно работать в Европе.

В воскресенье «Зенит» под руководством Семака досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист.

Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Семак о «Зените»: «А зачем мне уходить? Я пока не планировал»

21 комментарий

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ЛексЛютый
Ответ Owen_the_Simple
Капелло, Хиддинк...Кто все эти люди? Они 6 из 6 выигрывали вообще?
А копа Дель соль у них есть?
+21
-2
+19
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Owen_the_Simple
Капелло, Хиддинк...Кто все эти люди? Они 6 из 6 выигрывали вообще?
+23
-8
+15
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Abriel
Ответ ЛексЛютый
А копа Дель соль у них есть?
бери выше пари матч!
+14
-2
+12
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Jacek Suomilinen
Юрий Гаврилов смотрит на никчëмное мнение этого Хиддинка, как сами знаете на что.
+4
-1
+3
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Олимпионик
Все бы хотели на это посмотреть, но Семак ни за что не поедет позориться.
+4
-1
+3
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Архитектор Мендисабаль
Вардан Минасян и гаврилов не могут с этим согласиться...
+3
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+3
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Owen_the_Simple
Ответ ZenitTop
Хиддинк вместе с Россией в 2008 до полуфинала Евро доходил если что
Но 6 из 6 матчей в группе ЛЧ не выигрывал
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&_Bishep_&
Верно...Но при условии что выступать с ней все равно будет в РПЛ.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Андрей Лоел
Семак это ноль.
ноль на фото в ушанке, слева от надписи лоел...
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munhin
счас москвичи все расскажут о Семаке этому выскачки )))
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Kira625
Чего этот Хиддинк вообще понимает в футболе? Семак - физрук, так давно на этом сайте решили ;)
0
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Ростов-на-Дону
Барсики с реалами бьются в кровь за Семака!
+1
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ZenitTop
Ответ Owen_the_Simple
Капелло, Хиддинк...Кто все эти люди? Они 6 из 6 выигрывали вообще?
Хиддинк вместе с Россией в 2008 до полуфинала Евро доходил если что
+1
-1
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Удар Кержакова
Ответ Owen_the_Simple
Капелло, Хиддинк...Кто все эти люди? Они 6 из 6 выигрывали вообще?
6 из 6 против таких грандов как Легия, Русенборг и Блекберн больше не повторит ни один клуб. Потому что эти клубы после изменения формата не участвуют в ЛЧ.😅
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romaroman26
Ответ Удар Кержакова
6 из 6 против таких грандов как Легия, Русенборг и Блекберн больше не повторит ни один клуб. Потому что эти клубы после изменения формата не участвуют в ЛЧ.😅
блэкберн чемпионом англии был тогда
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Удар Кержакова
Ответ romaroman26
блэкберн чемпионом англии был тогда
Русенборг чемпион Норвегии, Легия Польши, а Спартак России.
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SuperStarrrr
Ответ Ростов-на-Дону
Барсики с реалами бьются в кровь за Семака!
Под Барсиками Вы скрывали Юрана, правильно?
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