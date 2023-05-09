Гус Хиддинк: «Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист»

Гус Хиддинк считает, что Сергей Семак сможет успешно работать в Европе.

В воскресенье «Зенит» под руководством Семака досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист.

Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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