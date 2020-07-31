Яя Туре про Гвардиолу и «Сити»: «В «Барсе» или «Реале» у него были бы проблемы. Он должен был взять ЛЧ с таким бюджетом»

Бывший полузащитник Яя Туре поделился мнением о работе в клубе.

«Если бы это были «Барселона» или «Реал», то у него точно были бы проблемы. Руководство должно решить, что делать с Гвардиолой.

По моему мнению, он на том же уровне, что и , но это дело клуба. Я знаю «Сити»: они могут позволить себе того тренера, которого захотят, потому что, как все знают, у них есть деньги на это.

Кто-то говорит, что Пеп пришел в «Сити» только ради Премьер-лиги. Не стоит врать об этом, потому что он должен был взять Лигу чемпионов с тем бюджетом, который он получает каждый год», – сказал Туре.

Яя Туре: «Гвардиолу взяли в «Сити», чтобы он выиграл ЛЧ. Если дела идут не так, как надо, иногда нужно что-то менять»