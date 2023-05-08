Малафеев о «Зените»: «Допускаю, что еще пять лет чемпион не поменяется. Достойной конкуренции нет уже давно – остальные команды существенно отстали»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Футбол

Вячеслав Малафеев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

«Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство подряд, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ.

– Я допускаю, что в следующие пять лет чемпион России не поменяется.

– Согласны с тем, что такое доминирование «Зенита» отрицательно сказывается на уровне РПЛ?

– Доминирование «Зенита» говорит в первую очередь о правильной работе, которую ведет клуб в отношении достижения результатов и поставленных целей. Это касается всего, начиная от комплектации игроков и заканчивая тренировочным и другими процессами работы клуба.

Но то, что достойной конкуренции нет уже на протяжении длительного времени, говорит о том, что остальные команды существенно отстали от «Зенита» по многим параметрам. И для большей зрелищности и интриги нужно, чтобы подобных «Зениту» клубов становилось, все-таки, как можно больше.

Исходя из этого простого определения, следует адресовать ваш вопрос к другим клубам. Настроены ли они составлять конкуренцию и есть ли у них задачи становиться чемпионом? Это точно не проблемы «Зенита», – сказал бывший вратарь «Зенита».

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17 комментариев

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mootoo
Подключение газа в частный дом стоит 300 тыс
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Pol Barskiy
Слава, а тебе действительно интересно смотреть на этот говно - газчемпионат?
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Sobachkin
В других клубах, как и сейчас в областях точно не до Зенита, там за дронами наблюдают и отменой мероприятий. Как ж хорошо, что кучка людей живёт в своём мире. Зенит нигде не играет за пределами РФ, а норм, главное чемпион будет...
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Николай Иванов
Он думает царёк ещё 5 лет просидит?
+7
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R. Giskard Reventlov
И чего хорошего?
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А.Э.РАСИМ
Кстати, предлагаю по схеме Ахмата, переименовать Зенит в ФК ПУТИН.
Думаю, человек заслужил.
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waleri
Да ладно... Пару месяцев назад армейцы Федотова показали наглядно, как они с вами разберутся в след сезоне.
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Поцелуй Оздоева
Ответ qw14qw
😂😂😂 поржал
Над амбициями спартачка, чивоуштам
+2
-2
0
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