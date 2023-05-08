Малафеев о «Зените»: «Допускаю, что еще пять лет чемпион не поменяется. Достойной конкуренции нет уже давно – остальные команды существенно отстали»

Вячеслав Малафеев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

«Зенит» досрочно завоевал пятое чемпионство подряд, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир .

– Я допускаю, что в следующие пять лет чемпион России не поменяется.

– Согласны с тем, что такое доминирование «Зенита» отрицательно сказывается на уровне РПЛ?

– Доминирование «Зенита» говорит в первую очередь о правильной работе, которую ведет клуб в отношении достижения результатов и поставленных целей. Это касается всего, начиная от комплектации игроков и заканчивая тренировочным и другими процессами работы клуба.

Но то, что достойной конкуренции нет уже на протяжении длительного времени, говорит о том, что остальные команды существенно отстали от «Зенита» по многим параметрам. И для большей зрелищности и интриги нужно, чтобы подобных «Зениту» клубов становилось, все-таки, как можно больше.

Исходя из этого простого определения, следует адресовать ваш вопрос к другим клубам. Настроены ли они составлять конкуренцию и есть ли у них задачи становиться чемпионом? Это точно не проблемы «Зенита», – сказал бывший вратарь « ».

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