Себальос о травме Модрича: «Очень жаль, но в полузащите появилось еще одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах»

Дани Себальос надеется получить больше времени в «Реале» после травмы Луки Модрича.

«Очень жаль, что Модрич получил травму, но в полузащите [появилось] еще одно место и, надеюсь, я смогу сыграть в следующих матчах. Для меня это было бы очень хорошо.

Я чувствую себя более комфортно левее, потому что там у меня гораздо больший обзор поля. Играть справа немного сложнее. Надеюсь, я смогу играть регулярно.

Решать должен тренер, но моя цель – получить больше минут, и когда я ему понадоблюсь, он будет знать, что ему есть на кого положиться на этой позиции. Я очень рад, что мне доверяют», – сказал полузащитник мадридского « ».

Напомним, получил травму бедра в матче 31-го тура против «Жироны», который «Реал» проиграл со счетом 2:4. Ожидается, что хорват пропустит финал Кубка Короля и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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