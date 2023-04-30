Себальос о травме Модрича: «Очень жаль, но в полузащите появилось еще одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Дани Себальос Футбол

Дани Себальос надеется получить больше времени в «Реале» после травмы Луки Модрича.

«Очень жаль, что Модрич получил травму, но в полузащите [появилось] еще одно место и, надеюсь, я смогу сыграть в следующих матчах. Для меня это было бы очень хорошо.

Я чувствую себя более комфортно левее, потому что там у меня гораздо больший обзор поля. Играть справа немного сложнее. Надеюсь, я смогу играть регулярно.

Решать должен тренер, но моя цель – получить больше минут, и когда я ему понадоблюсь, он будет знать, что ему есть на кого положиться на этой позиции. Я очень рад, что мне доверяют», – сказал полузащитник мадридского «Реала».

Напомним, Лука Модрич получил травму бедра в матче 31-го тура Ла Лиги против «Жироны», который «Реал» проиграл со счетом 2:4. Ожидается, что хорват пропустит финал Кубка Короля и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
"Грустно, но вкусно"©
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Андрей Хенто
Конечно, чья-то травма это всегда возможность для другого. Возможно звучит не красиво, но ведь это правда. Но есть позитивные новости и что Лука сделает все от себя зависящее, чтобы быть готовым к первой игре против Сити.
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ZZRM
ИМХО на матч с Сити Себальос в старте слишком авантюрный вариант, тем более в топ матчах он особо не был задействован как игрок старта, да и частенько с мячом заигрывается. Надежнее в центре смотрятся Кроос, Камавинга и Вальверде, правый вингер Родриго, левый защитник Начо.
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Val Smith
Ну если Камавинго продолжит играть левого защитника, то шанс есть.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Ты себе еще портрет Модрича с нимбом на голове не повесил?:)
А должен был? Я конечно восхищаюсь Модричем, но не так, как ты Риго Лионелем. Так что равнение на лучших)
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shark308
Ответ ZZRM
ИМХО на матч с Сити Себальос в старте слишком авантюрный вариант, тем более в топ матчах он особо не был задействован как игрок старта, да и частенько с мячом заигрывается. Надежнее в центре смотрятся Кроос, Камавинга и Вальверде, правый вингер Родриго, левый защитник Начо.
Начо - левый защитник, это унылое зрелище.
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