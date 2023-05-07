Сунесс о Бруну: «Он не лидер, очевидно. В сегодняшнем футболе хвост виляет собакой – во всей Англии лишь в «Сити» такого нет»
Грэм Сунесс сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша.
«Очевидно, он не лидер, это ясно, как белый день. Его поведение, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Ливерпулю» со счетом 0:3, было отвратительным. Вы наверняка не захотели бы оказаться с ним в окопах.
Думаю, что это еще один пример современного менеджмента: в сегодняшнем футболе хвост виляет собакой. Этого не происходит лишь в одном клубе страны, и это «Ман Сити», где вся власть у тренера.
Тренер [«Манчестер Юнайтед»] – босс лишь номинально. Он думает, что Фернандеш хороший игрок, он станет звездой, когда команда будет на высоте и на передовых позициях. Он творческий человек, и у него настоящий талант.
Но тот день на «Энфилде» показал его очень неприятную сторону. Тогда Эрик тен Хаг предпочел не обращать на это внимания, потому что он знает, что в будущем Бруну будет решать исход матчей и забивать голы. Но умом он будет понимать, что при первых же трудностях он растеряется. Думаю, тренер уже знает ответ на этот вопрос.
Когда ты становишься капитаном, главное – подавать пример на поле и за его пределами. Чтобы клуб был успешен, нужны хорошие лидеры и профессионалы.
Я вспоминаю себя, когда только перешел в «Ливерпуль», то, как я изменился за семь лет, проведенных там, и каким я был, когда уезжал. Я не был лучшим игроком, когда переступил порог клуба, но я учился у некоторых очень серьезных футболистов, и семь лет спустя, когда я сам стал одним из лидеров, мне нравится думать, что я передал эту информацию другим», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в подкасте William Hill Up Front.
То есть для этих вот экспертов то, что без Бруно у МЮ просто игра в атаке кардинально падает это не показатель влияния (смотреть матч с Севильей ответный) или например количество созданных шансов для партнёров (лидер всей АПЛ с момента перехода) или например ни одного пропуска матча АПЛ из-за травмы за 3 сезона..
Да, внутри кухни рассказывают, что Джордан в раздевалке очень хорош, но почему-то лидерские качества Джеррарда, Терри, Ширера, Компани и т.д. было видно даже на поле, а тут только у тайных источников узнаем (утрирую).
На поле Хендерсон запоминается только стабильными пассами на зад и возгласами к судье. Самое прям бесячее, когда идет атака на ворота, а он вместо единоборства идет и орет на судью.
Но как лидер и капитан он ещё топ, на поле кстати в первую очередь. Кричит и подгоняет всех до сих пор, как и раньше, до хрипоты в голосе