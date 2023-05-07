Сунесс о Бруну: «Он не лидер, очевидно. В сегодняшнем футболе хвост виляет собакой – во всей Англии лишь в «Сити» такого нет»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Грэм Сунесс Пеп Гвардиола Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Грэм Сунесс сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша.

«Очевидно, он не лидер, это ясно, как белый день. Его поведение, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Ливерпулю» со счетом 0:3, было отвратительным. Вы наверняка не захотели бы оказаться с ним в окопах.

Думаю, что это еще один пример современного менеджмента: в сегодняшнем футболе хвост виляет собакой. Этого не происходит лишь в одном клубе страны, и это «Ман Сити», где вся власть у тренера.

Тренер [«Манчестер Юнайтед»] – босс лишь номинально. Он думает, что Фернандеш хороший игрок, он станет звездой, когда команда будет на высоте и на передовых позициях. Он творческий человек, и у него настоящий талант.

Но тот день на «Энфилде» показал его очень неприятную сторону. Тогда Эрик тен Хаг предпочел не обращать на это внимания, потому что он знает, что в будущем Бруну будет решать исход матчей и забивать голы. Но умом он будет понимать, что при первых же трудностях он растеряется. Думаю, тренер уже знает ответ на этот вопрос.

Когда ты становишься капитаном, главное – подавать пример на поле и за его пределами. Чтобы клуб был успешен, нужны хорошие лидеры и профессионалы.

Я вспоминаю себя, когда только перешел в «Ливерпуль», то, как я изменился за семь лет, проведенных там, и каким я был, когда уезжал. Я не был лучшим игроком, когда переступил порог клуба, но я учился у некоторых очень серьезных футболистов, и семь лет спустя, когда я сам стал одним из лидеров, мне нравится думать, что я передал эту информацию другим», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в подкасте William Hill Up Front.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
З А
посмотрел бы я как Де Брюйне реагирует на попытки Вегхорста и Марсика сделать вид что пытаются забить, а Фред умеет принимать мяч) Бруно просто как футболист на голову сильнее практически всех в команде, они просто не соответствуют ему оттого и подобные ситуации
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Мелкумян
Бруну последний кому можно предъявлять претензии, а в МЮ кроме него лидера и нету, Каземиро тоже теряется и тоже участвовал в разгромах, Магвайер понятно, Де Хеа тоже не ахти. Просто надо научится командно держать удар, и не полагаться на отдельные личности, а то там и Кины и Рамосы не помогут. Это уже вопрос к Тен Хагу, на след сезон есть чем заняться в этом вопросе.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Изат Касымов
Португальский хмырь
Впервые вижу португальца с именем Изат. Так еще и хмырь)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mekanych Red Devil
А мне нравятся такие вот эксперты, которые в качестве примера отсутствия лидерства могут привести лишь один матч в сезоне, где Юнайтед уже отыграл сколько там матчей? 55+ да? Один матч, где просто все пошло против МЮ, где все подборы, отскоки, рикошеты были в пользы соперников.

То есть для этих вот экспертов то, что без Бруно у МЮ просто игра в атаке кардинально падает это не показатель влияния (смотреть матч с Севильей ответный) или например количество созданных шансов для партнёров (лидер всей АПЛ с момента перехода) или например ни одного пропуска матча АПЛ из-за травмы за 3 сезона..
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
А Хендерсон лидер?

Да, внутри кухни рассказывают, что Джордан в раздевалке очень хорош, но почему-то лидерские качества Джеррарда, Терри, Ширера, Компани и т.д. было видно даже на поле, а тут только у тайных источников узнаем (утрирую).

На поле Хендерсон запоминается только стабильными пассами на зад и возгласами к судье. Самое прям бесячее, когда идет атака на ворота, а он вместо единоборства идет и орет на судью.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta-tosha
Хендо очень сдал, как игрок, правильнее сказать - он закончился со всеми своими травмами и возрастом. ИМХО.
Но как лидер и капитан он ещё топ, на поле кстати в первую очередь. Кричит и подгоняет всех до сих пор, как и раньше, до хрипоты в голосе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eftomolgy
Ответ Lord Baium
А Хендерсон лидер? Да, внутри кухни рассказывают, что Джордан в раздевалке очень хорош, но почему-то лидерские качества Джеррарда, Терри, Ширера, Компани и т.д. было видно даже на поле, а тут только у тайных источников узнаем (утрирую). На поле Хендерсон запоминается только стабильными пассами на зад и возгласами к судье. Самое прям бесячее, когда идет атака на ворота, а он вместо единоборства идет и орет на судью.
Хендерсон не Джеррард или Ширер по харизме, но вполне себе лидер, как по мне
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозеф Кнехт
Ответ Mekanych Red Devil
А мне нравятся такие вот эксперты, которые в качестве примера отсутствия лидерства могут привести лишь один матч в сезоне, где Юнайтед уже отыграл сколько там матчей? 55+ да? Один матч, где просто все пошло против МЮ, где все подборы, отскоки, рикошеты были в пользы соперников. То есть для этих вот экспертов то, что без Бруно у МЮ просто игра в атаке кардинально падает это не показатель влияния (смотреть матч с Севильей ответный) или например количество созданных шансов для партнёров (лидер всей АПЛ с момента перехода) или например ни одного пропуска матча АПЛ из-за травмы за 3 сезона..
Этот "эксперт" всем давно очень "нравится". )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
Ответ Aleus Marcus
Хендерсон? я вообще до сих пор не понимаю как он получает игровое время в Ливере, бревно бездумное. Экий Лукас в свое время
Лукас хоть отобрать мог, пускай даже ценой желтой карточки. Хендерсон же обычно сопровождает взглядом и молится, чтобы Фабиньо отобрал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
василий иванов
Ответ З А
посмотрел бы я как Де Брюйне реагирует на попытки Вегхорста и Марсика сделать вид что пытаются забить, а Фред умеет принимать мяч) Бруно просто как футболист на голову сильнее практически всех в команде, они просто не соответствуют ему оттого и подобные ситуации
и? разве это отменяет его поведение в том матче? мерзко смотреть было.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий