Сунесс о Бруну: «Он не лидер, очевидно. В сегодняшнем футболе хвост виляет собакой – во всей Англии лишь в «Сити» такого нет»

Грэм Сунесс сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша.

«Очевидно, он не лидер, это ясно, как белый день. Его поведение, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Ливерпулю» со счетом 0:3, было отвратительным. Вы наверняка не захотели бы оказаться с ним в окопах.

Думаю, что это еще один пример современного менеджмента: в сегодняшнем футболе хвост виляет собакой. Этого не происходит лишь в одном клубе страны, и это « », где вся власть у тренера.

Тренер [« »] – босс лишь номинально. Он думает, что Фернандеш хороший игрок, он станет звездой, когда команда будет на высоте и на передовых позициях. Он творческий человек, и у него настоящий талант.

Но тот день на «Энфилде» показал его очень неприятную сторону. Тогда Эрик тен Хаг предпочел не обращать на это внимания, потому что он знает, что в будущем будет решать исход матчей и забивать голы. Но умом он будет понимать, что при первых же трудностях он растеряется. Думаю, тренер уже знает ответ на этот вопрос.

Когда ты становишься капитаном, главное – подавать пример на поле и за его пределами. Чтобы клуб был успешен, нужны хорошие лидеры и профессионалы.

Я вспоминаю себя, когда только перешел в «Ливерпуль», то, как я изменился за семь лет, проведенных там, и каким я был, когда уезжал. Я не был лучшим игроком, когда переступил порог клуба, но я учился у некоторых очень серьезных футболистов, и семь лет спустя, когда я сам стал одним из лидеров, мне нравится думать, что я передал эту информацию другим», – сказал бывший полузащитник « » в подкасте William Hill Up Front.