Второй бомбардир ЦСКА Обляков получил травму в матче с «Оренбургом». Его заменили в первом тайме
Футболист ЦСКА Иван Обляков получил травму.
Полузащитник ЦСКА из-за повреждения не смог доиграть матч 26-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».
На 42-й минуте игры Ивана Облякова заменил Максим Мухин.
В нынешнем сезоне Обляков забил семь голов в 23 играх – он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Хавбек был признан Winline игроком апреля в РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург».
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