Второй бомбардир ЦСКА Обляков получил травму в матче с «Оренбургом». Его заменили в первом тайме

Футболист ЦСКА Иван Обляков получил травму.

Полузащитник ЦСКА из-за повреждения не смог доиграть матч 26-го тура Мир против « ».

На 42-й минуте игры заменил Максим Мухин.

В нынешнем сезоне Обляков забил семь голов в 23 играх – он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Хавбек был признан Winline игроком апреля в РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург».