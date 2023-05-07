Второй бомбардир ЦСКА Обляков получил травму в матче с «Оренбургом». Его заменили в первом тайме

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Оренбург Иван Обляков Футбол

Футболист ЦСКА Иван Обляков получил травму.

Полузащитник ЦСКА из-за повреждения не смог доиграть матч 26-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».

На 42-й минуте игры Ивана Облякова заменил Максим Мухин.

В нынешнем сезоне Обляков забил семь голов в 23 играх – он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Хавбек был признан Winline игроком апреля в РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Оренбург».

7 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Тайму? А за что её дают, за супер гол или за звание лучшего игрока.
+15
-1
+14
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Михаил1970
Всё таймое становится травмой)
+15
-2
+13
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Stilet525
Ваня на концовку чемпионата и на финал кубка, ой, как необходим!
+3
0
+3
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Только Крылья
получил тайму?
+3
-2
+1
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Abriel
вопрос коллегам, вроде мышечная травма пояснице долго лечится?
+1
0
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Владимир Тищенко
Здоровья, Ваня, ждём восстанавливался скорее 🔥
0
0
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