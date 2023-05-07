Где смотреть Реал Мадрид – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 9 мая
Во вторник, 9 мая, сыграют Реал Мадрид и Манчестер Сити в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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