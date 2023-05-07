Где смотреть Реал Мадрид – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 9 мая

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 9 мая, сыграют Реал Мадрид и Манчестер Сити в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити

1 комментарий

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Арт-блесны
Интереснейшее предстоит тренерское ПРОТИВОСТОЯНИЕ: замечательный "Папа Карло" против хитроумного Пепа!...
И пусть победит... ХОЛЛАНД!!
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