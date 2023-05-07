«Зенит» – огромный фаворит матча со «Спартаком», а победа принесет титул. Получите до 100 000 рублей в БЕТСИТИ при регистрации

«Зенит» принимает «Спартак» в 26-м туре РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака станет чемпионом в случае победы, так как «Ростов» в субботу уступил «Факелу» (0:2). «Зенит» и «Спартак» уже трижды встречались в этом сезоне: в московском матче чемпионата выиграл «Зенит», а на групповой стадии Кубка России «Спартак» крупно победил в первой встрече и уступил по пенальти во второй.

Шансы на успех сине-бело-голубых в воскресенье, по мнению букмекеров, чрезвычайно высоки: коэффициент на выигрыш «Зенита» составляет 1.52, тогда как за «Спартак» дают огромные 6.30. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 1.74.

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