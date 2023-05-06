Кокорин забил 13-й гол за «Арис». Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф чемпионата Кипра

Александр Кокорин забил 13-й гол за «Арис».

Клуб из обыгрывает АЕК в матче 7-го тура плей-офф чемпионата Кипра (1:0, перерыв). Единственный гол в первом тайме забил российский нападающий.

32-летний футболист лидирует в списке бомбардиров плей-офф чемпионата – он забил 4 мяча на этой стадии турнира.

Всего у 13 голов и 6 результативных передач за 28 игр в «Арисе». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд