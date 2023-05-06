Кокорин забил 13-й гол за «Арис». Он лидирует в списке бомбардиров плей-офф чемпионата Кипра

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин АЕК Ларнака Футбол

Александр Кокорин забил 13-й гол за «Арис».

Клуб из Лимасола обыгрывает АЕК в матче 7-го тура плей-офф чемпионата Кипра (1:0, перерыв). Единственный гол в первом тайме забил российский нападающий.

32-летний футболист лидирует в списке бомбардиров плей-офф чемпионата – он забил 4 мяча на этой стадии турнира.

Всего у Кокорина 13 голов и 6 результативных передач за 28 игр в «Арисе». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Petrov
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается!
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
в Челси срочно. и контракт на 8 лет
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Както
Человек нашел свое место!!!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Будет шикарно, если Арис и Ференцварош попадут в групповой этап ЛЧ.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Дубль, ещё и в свои, красава!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alexandr Petrov
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается!
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carden81
Он уже и в свои забил)))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Дворовой чемп Кипра с договорными матчами. Этот придурок считался лучшим росс форвардов целое десятилетие.)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SPARTAK NAVSEGDA
Сашка-пушка! Он нашёл свой чемпионат!👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Дмитрий Калашников
Дубль, ещё и в свои, красава!
У Сани автогол?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоело париться в бане
Ответ Oleg Olegov
У Сани автогол?)
ага, все голы забил в этом матче, счёт 1-1 пока
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
легенда Кипра 🇨🇾
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ carden81
Он уже и в свои забил)))
Фантомас разбушевался👹
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HRYNDEL
Остановите уже кто-то эту машину!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джульетта Джульетта
Кладет на любой вкус: с точки, с игры, если надо, то и в свои! "Фиалки" локти кусают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Port Royal
Разве кто-то вообще сомневался что Александр Великий покажет класс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
Ответ Alexandr Petrov
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается!
И вот бьет он головой и с головой!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
Ответ Любезный Коссутий
в Челси срочно. и контракт на 8 лет
*фк челси*
переоценивать игрока мы не будем. 120млн и по рукам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Надоело париться в бане
ага, все голы забил в этом матче, счёт 1-1 пока
Получается, швырнул и в Пака, и в себя. Машина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий