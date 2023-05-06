Клопп о кризисе «Ливерпуля»: «Многие клубы уже уволили бы тренера. Ну, не пришлось бы так долго мучиться!»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп доволен тем, как «Ливерпуль» преодолел кризис в текущем сезоне.

«Этот сезон был и остается для нас очень тяжелым, это правда. Конечно, мы все теперь чувствуем себя лучше, выиграв несколько матчей, потому что ничто не влияет на настроение лучше побед.

Я по-прежнему с нетерпением жду следующего сезона, в этом плане ничего не изменилось. Мы получили информацию, которую хотели, – о том, как парни справятся с подобной ситуацией. Всегда что-то можно извлечь из тяжелых периодов, и нам это удалось. То, как вы ведете себя во время кризиса, определяет, кем вы будете после него.

Думаю, мы хорошо справились с этим периодом, у нас с игроками и клубом не возникло никаких конфликтов. Мы знали, что ответственны за происходящее и должны все вместе разобраться с этим.

Главное отличие заключается в том, что во многих других клубах тренера бы уже уволили. Это не радует, но, с другой стороны, не пришлось бы так долго мучиться!

Мы рады, что все позади, что мы уже на другой стороне тоннеля. Теперь нужно что-нибудь выжать из этого сезона», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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50 комментариев

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EKSPERT
Ответ London.is.blue
Всегда забавляет, когда Пепу предъявляют, что он тренирует только топ клубы. Мол, пойди потренируй аутсайдера, а вот Сити любой физрук может. Ну давайте рассмотрим пример бистяры Клоппа - всегда выбирает тепличные условия, где руководство от него толком ничего не требует, и весь клуб построен вокруг него. Иногда стреляет, иногда проваливается. Никакой стабильности нет, как и спроса с самого Клоппа. Денег дают нормально, но физруку мало, и он не упускает возможности вспомнить об этом в прессе, чтобы скинуть давление с себя. Ну, а че вы хотели, потратили всего 150 миллионов летом, а хотелось бы 500. Так бы мы уххх! Пусть физручелло потренирует в команде, где нужны результаты здесь и сейчас и справится с давлением со стороны звезд. Как тебе такое ФизруКлопп?
Челси за полгода потратил больше чем Ливерпуль за 6 лет при Клоппе.
Умолкнись хейтер
+61
-8
+53
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Rio de Janeiro
Ответ London.is.blue
Всегда забавляет, когда Пепу предъявляют, что он тренирует только топ клубы. Мол, пойди потренируй аутсайдера, а вот Сити любой физрук может. Ну давайте рассмотрим пример бистяры Клоппа - всегда выбирает тепличные условия, где руководство от него толком ничего не требует, и весь клуб построен вокруг него. Иногда стреляет, иногда проваливается. Никакой стабильности нет, как и спроса с самого Клоппа. Денег дают нормально, но физруку мало, и он не упускает возможности вспомнить об этом в прессе, чтобы скинуть давление с себя. Ну, а че вы хотели, потратили всего 150 миллионов летом, а хотелось бы 500. Так бы мы уххх! Пусть физручелло потренирует в команде, где нужны результаты здесь и сейчас и справится с давлением со стороны звезд. Как тебе такое ФизруКлопп?
Какие тепличные условия применительно к Клоппу? Вы вообще помните в каком состоянии до его прихода были Дортмунд и Ливерпуль и кем стали?
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Заяцволк
Кстати да, я там посмотрел, как сейчас у Мане дела обстоят, и в очередной раз убедился, что наш Юрген просто топ. Поднял это дно со дна, сделал из него футболиста, потом когда тот начал быковать, и наш Юрген крайне дипломатично и вовремя слил его, не говоря напрямую, что сенегалец расшатывал раздевалку. Наши мерсисайдцы там что-то пытались возмущаться, мол "Мане был главным атакующим, и без него всё посыпалось" - не-а, теперь все увидели, что это всё чушь, и наш Юрген идеально разобрался с зарвавшимся мерзким персонажем. Ну а теперь только вперёд
+43
-6
+37
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Гол в девятину
Клопп единственный тренер, который может себя и команду из кризиса вытащить.Все остальные при луз-стрике начинают псхиовать, принимать на панике плохие тактические решения, срываются на руководство или игроков и в конце концов обязательно добивают атмосферу в раздевалке.

А Клопп молча без истерик делает свою работу, настоящий лидер от природы, за такими обычно люди готовы идти и в огонь и в воду.
+26
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VictorVallecano
Ответ Заяцволк
Кстати да, я там посмотрел, как сейчас у Мане дела обстоят, и в очередной раз убедился, что наш Юрген просто топ. Поднял это дно со дна, сделал из него футболиста, потом когда тот начал быковать, и наш Юрген крайне дипломатично и вовремя слил его, не говоря напрямую, что сенегалец расшатывал раздевалку. Наши мерсисайдцы там что-то пытались возмущаться, мол "Мане был главным атакующим, и без него всё посыпалось" - не-а, теперь все увидели, что это всё чушь, и наш Юрген идеально разобрался с зарвавшимся мерзким персонажем. Ну а теперь только вперёд
Все бы ничего, но Мане провел два отменных сезона в Сотоне и без Клоппа.
+16
-2
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Адам Магомедов
Не представляю Ливерпуль без Клоппа.
+11
-1
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jonnysilverhand01
Без хороших трансферов Ливерпулю никакой Клопп не поможет
+8
-1
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Рифат Гайфин
Ответ London.is.blue
Тепличные условия, потому что ему дают полную свободу и он не испытывает никакого давления со стороны руководства. Какое бы место не занял. Одно дело руководить командами, где ты хозяин, а другое условный Сити/Реал или тот же Челси, где если у тебя нет результатов - тебя уволят.
Это не тепличные условия,это доверие)К тому же Клопп сам к этому пришёл
+6
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van
Ответ London.is.blue
Всегда забавляет, когда Пепу предъявляют, что он тренирует только топ клубы. Мол, пойди потренируй аутсайдера, а вот Сити любой физрук может. Ну давайте рассмотрим пример бистяры Клоппа - всегда выбирает тепличные условия, где руководство от него толком ничего не требует, и весь клуб построен вокруг него. Иногда стреляет, иногда проваливается. Никакой стабильности нет, как и спроса с самого Клоппа. Денег дают нормально, но физруку мало, и он не упускает возможности вспомнить об этом в прессе, чтобы скинуть давление с себя. Ну, а че вы хотели, потратили всего 150 миллионов летом, а хотелось бы 500. Так бы мы уххх! Пусть физручелло потренирует в команде, где нужны результаты здесь и сейчас и справится с давлением со стороны звезд. Как тебе такое ФизруКлопп?
давайте ему аплодисменты 👏 он думает что умные вещи пишет
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luciusgladius
Ответ London.is.blue
Всегда забавляет, когда Пепу предъявляют, что он тренирует только топ клубы. Мол, пойди потренируй аутсайдера, а вот Сити любой физрук может. Ну давайте рассмотрим пример бистяры Клоппа - всегда выбирает тепличные условия, где руководство от него толком ничего не требует, и весь клуб построен вокруг него. Иногда стреляет, иногда проваливается. Никакой стабильности нет, как и спроса с самого Клоппа. Денег дают нормально, но физруку мало, и он не упускает возможности вспомнить об этом в прессе, чтобы скинуть давление с себя. Ну, а че вы хотели, потратили всего 150 миллионов летом, а хотелось бы 500. Так бы мы уххх! Пусть физручелло потренирует в команде, где нужны результаты здесь и сейчас и справится с давлением со стороны звезд. Как тебе такое ФизруКлопп?
Если что до него Ливерпуль 30 лет назад выигрывал АПЛ. не играл стабильно в ЛЧ. а он выиграл Кубок, АПЛ, ЛЧ. Клопп норм тренер. 100% лучше твоего Френка Лэмпарда! Иди плачь!
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Rio de Janeiro
Ответ London.is.blue
Тепличные условия, потому что ему дают полную свободу и он не испытывает никакого давления со стороны руководства. Какое бы место не занял. Одно дело руководить командами, где ты хозяин, а другое условный Сити/Реал или тот же Челси, где если у тебя нет результатов - тебя уволят.
Почему вы считаете что не испытывает давление? Он испытывает ровно то давление которое соизмеримо с ожиданиями его клубов, которые формируются из их ресурсов.Как это можно сравнивать с МС и Реалом??? Юрген приходил в Дортмунд который тогда тратил на уровне Вольсфбурга и Ганновера а Ливерпуль объективно только внутри АПЛ 4-5 клуб по ресурсам.Сейчас в Ливерпуле у него такой бэкграунд, что готовы легко простить 1 провальный сезон и дать шанс провести плавную перестройку состава, к тому же многие понимают что дело не только и не столько в тренере
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romaroman26
Ответ Заяцволк
Кстати да, я там посмотрел, как сейчас у Мане дела обстоят, и в очередной раз убедился, что наш Юрген просто топ. Поднял это дно со дна, сделал из него футболиста, потом когда тот начал быковать, и наш Юрген крайне дипломатично и вовремя слил его, не говоря напрямую, что сенегалец расшатывал раздевалку. Наши мерсисайдцы там что-то пытались возмущаться, мол "Мане был главным атакующим, и без него всё посыпалось" - не-а, теперь все увидели, что это всё чушь, и наш Юрген идеально разобрался с зарвавшимся мерзким персонажем. Ну а теперь только вперёд
мане в Саутгемптон уже на топ уровне играл, поэтому его и купил Ливерпуль.
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Максим Ларченков
Ответ Заяцволк
Кстати да, я там посмотрел, как сейчас у Мане дела обстоят, и в очередной раз убедился, что наш Юрген просто топ. Поднял это дно со дна, сделал из него футболиста, потом когда тот начал быковать, и наш Юрген крайне дипломатично и вовремя слил его, не говоря напрямую, что сенегалец расшатывал раздевалку. Наши мерсисайдцы там что-то пытались возмущаться, мол "Мане был главным атакующим, и без него всё посыпалось" - не-а, теперь все увидели, что это всё чушь, и наш Юрген идеально разобрался с зарвавшимся мерзким персонажем. Ну а теперь только вперёд
Просто воду в бассейн в Баварии не налили
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vals1702
Ответ Ман Сити
Так владельцам пофик они давно хотят скинуть неликвидный актив. Следующий владелец сразу же заменит тебя условным Поттером Кризис то никуда не делся, 3 последние победы полностью судейские
судейские победы это к Сити. ВСе титулы - куплены.
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Jeicob Harlon
Ответ London.is.blue
Всегда забавляет, когда Пепу предъявляют, что он тренирует только топ клубы. Мол, пойди потренируй аутсайдера, а вот Сити любой физрук может. Ну давайте рассмотрим пример бистяры Клоппа - всегда выбирает тепличные условия, где руководство от него толком ничего не требует, и весь клуб построен вокруг него. Иногда стреляет, иногда проваливается. Никакой стабильности нет, как и спроса с самого Клоппа. Денег дают нормально, но физруку мало, и он не упускает возможности вспомнить об этом в прессе, чтобы скинуть давление с себя. Ну, а че вы хотели, потратили всего 150 миллионов летом, а хотелось бы 500. Так бы мы уххх! Пусть физручелло потренирует в команде, где нужны результаты здесь и сейчас и справится с давлением со стороны звезд. Как тебе такое ФизруКлопп?
заметь,до клоппа ливер был чемпионом апл лет 30 назад!!, а сити и без пепа клепал чемпионство через год
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Tybalt
Ответ London.is.blue
Тепличные условия, потому что ему дают полную свободу и он не испытывает никакого давления со стороны руководства. Какое бы место не занял. Одно дело руководить командами, где ты хозяин, а другое условный Сити/Реал или тот же Челси, где если у тебя нет результатов - тебя уволят.
видимо, доверие и терпение вам чуждо
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Ненавидящий2.0
Ответ НРИ
Ливерпуль уже вывозит на индивидуальностях , отскоках и судей , но и надо признать без Клоппа эта банда возможно была бы по соседству с челси нынешним
а можно вот прям железных аргументов судейских подарков повлиявших на результат, пенальти на Нуньесе с Фулхэмом 100%-ый без всяких "если".
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Уолтер Собчак
Ответ QWertY
Ага, и до сих они держатся благодаря доходу от трансфера Коутинью. Слышали уже)1
Холанд стоил семьдесят только из-за пункта об отступных в контракте. Если бы не этот пункт, он был бы дороже Нуньеса. Их даже сравнивать бессмысленно.
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Bunyod Turgunov
Ответ QWertY
И кто то сравнивал его с Пепом)) У Гвардиолы Холанд за 70 бьет всевозможные рекорды, а у немца Нуньес за сотку позорится на поле)
У Холланда в команде играет Де Бруйне, Грилиш, Бернарду, Марез, Гюндоган. В команде Нуньеса главный игрок нападении это Салах, а в ползащите играют Хендерсон, Милнер, вечнотравмированный Тиаго, Джонс, Эллиот. Думаю здесь очень большая разница
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vals1702
Ответ QWertY
И кто то сравнивал его с Пепом)) У Гвардиолы Холанд за 70 бьет всевозможные рекорды, а у немца Нуньес за сотку позорится на поле)
у Пепки было 2 млрд на трансферы ))) шарлатан и теперь Холанд с зп 40 млн в год
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Tybalt
Ответ QWertY
Ага, и до сих они держатся благодаря доходу от трансфера Коутинью. Слышали уже)1
во-1: Нуньес уже 75
во-2: поглядим на Холланда в тяжёлые времена или с травмой
в-3: Холладн не был куплен за 70 лямов и хватит уже эту сказку людям впаривать.
250 лямов за него отвалили
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Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Это не мои придумки, все трое последних соперника проекта из порта сказали что их засудили и я и все остальные согласны с этим. Ты интервью то послематчевые посмотри про проект за который "болеешь". Про Сити такое очень-очень-очень редко. Да потому что Сити не тащат как ваш проект.
конечно не тащат и не извиняются официально перед клубом соперником за то, что проморгали пенальти, за то что придумали левый офсайд, когда гол в ворота Сити залетел. Да и расследования никто не заводит. Всё просто так, от шила в 5й точке
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#SharkTeam
Ответ QWertY
И кто то сравнивал его с Пепом)) У Гвардиолы Холанд за 70 бьет всевозможные рекорды, а у немца Нуньес за сотку позорится на поле)
Факт
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Ненавидящий2.0
Ответ romaroman26
ой да хорош. кучи тренеров это делали и будут делать
особенно Конте)
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Трент 66
Ответ QWertY
И кто то сравнивал его с Пепом)) У Гвардиолы Холанд за 70 бьет всевозможные рекорды, а у немца Нуньес за сотку позорится на поле)
У Холланда одна зп почти, как у половины стартового состава Ливерпуля, и агентам скрыто отвалили минимум столько же, как и за трагсфер.
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