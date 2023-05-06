Клопп о кризисе «Ливерпуля»: «Многие клубы уже уволили бы тренера. Ну, не пришлось бы так долго мучиться!»
Юрген Клопп доволен тем, как «Ливерпуль» преодолел кризис в текущем сезоне.
«Этот сезон был и остается для нас очень тяжелым, это правда. Конечно, мы все теперь чувствуем себя лучше, выиграв несколько матчей, потому что ничто не влияет на настроение лучше побед.
Я по-прежнему с нетерпением жду следующего сезона, в этом плане ничего не изменилось. Мы получили информацию, которую хотели, – о том, как парни справятся с подобной ситуацией. Всегда что-то можно извлечь из тяжелых периодов, и нам это удалось. То, как вы ведете себя во время кризиса, определяет, кем вы будете после него.
Думаю, мы хорошо справились с этим периодом, у нас с игроками и клубом не возникло никаких конфликтов. Мы знали, что ответственны за происходящее и должны все вместе разобраться с этим.
Главное отличие заключается в том, что во многих других клубах тренера бы уже уволили. Это не радует, но, с другой стороны, не пришлось бы так долго мучиться!
Мы рады, что все позади, что мы уже на другой стороне тоннеля. Теперь нужно что-нибудь выжать из этого сезона», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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А Клопп молча без истерик делает свою работу, настоящий лидер от природы, за такими обычно люди готовы идти и в огонь и в воду.
во-2: поглядим на Холланда в тяжёлые времена или с травмой
в-3: Холладн не был куплен за 70 лямов и хватит уже эту сказку людям впаривать.
250 лямов за него отвалили