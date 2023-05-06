Семак о возможном 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Любая победа не превращается в рутину. Двигаемся вперед, а титулы и награды второстепенны»
Сергей Семак ответил на вопрос о возможном пятом подряд чемпионстве «Зенита».
– «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы эти чувство перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину?
– Любая победа никогда не превращается в рутину. Нет никакого момента, связанного с привыканием. Что победа в последнем матче, что до этого в играх.
Все встречи приносят удовлетворение. Это касается и предыдущих матчей. Отвечая на вопрос про чемпионство, конечно, первое чемпионство – это всегда первое чемпионство.
А что касается следующих чемпионств или сезонов – каждый сезон по-своему хорош и труден.
В каждом сезоне есть сложные моменты, которые нужно перебороть и правильно сделать выводы из той или иной ситуации, которая возникает по ходу сезона.
Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды – это второстепенные вещи.
Главное – фокусироваться на качестве игры, целях и задачах, которые стоят перед нами.
То, что мы можем завоевать для клуба какие-то награды, добавляет нам удовлетворения за нашу работу и наш труд, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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