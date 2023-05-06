Семак о возможном 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «Любая победа не превращается в рутину. Двигаемся вперед, а титулы и награды второстепенны»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о возможном пятом подряд чемпионстве «Зенита».

– «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы эти чувство перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину?

– Любая победа никогда не превращается в рутину. Нет никакого момента, связанного с привыканием. Что победа в последнем матче, что до этого в играх.

Все встречи приносят удовлетворение. Это касается и предыдущих матчей. Отвечая на вопрос про чемпионство, конечно, первое чемпионство – это всегда первое чемпионство.

А что касается следующих чемпионств или сезонов – каждый сезон по-своему хорош и труден.

В каждом сезоне есть сложные моменты, которые нужно перебороть и правильно сделать выводы из той или иной ситуации, которая возникает по ходу сезона.

Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды – это второстепенные вещи.

Главное – фокусироваться на качестве игры, целях и задачах, которые стоят перед нами.

То, что мы можем завоевать для клуба какие-то награды, добавляет нам удовлетворения за нашу работу и наш труд, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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5 комментариев

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Balt
В смысле возможном? +11 за 5 туров это всё, гонка исчерпана. Что, есть вероятность кроме смешной теоретической что Зенит 5 матчей подряд проиграет, а Спартак или Ростов 5 выиграют?
+4
-1
+3
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MAXIMum1
Ждём очень "остроумных" персонажей, которые нам расскажут про сельдерей.
+1
-1
0
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