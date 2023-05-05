Рио Фердинанд не считает, что Криштиану Роналду потеряет физическую форму после завершения карьеры.

«Он не переменится. Зная Криштиану и то, насколько он тщеславен, как сильно он любит свою внешность и как сильно хочет выглядеть великолепно, больших изменений в нем не будет», – сказал .

Фердинанд рассмеялся, когда его спросили о том, ожидает ли он, что телосложение изменится после завершения карьеры футболиста.

«Ох, нет, я бы ударил его! Честно говоря, не думаю, что он бы позволил себе это. Я бы отлупил его.

Я бы заплатил кучу денег, чтобы взглянуть, как у него образовался жирок на животе, как он не способен разглядеть пряжку ремня и едва видит пальцы на ногах и как он кладет руку на пузо, попивая пиво», – со смехом сказал бывший защитник « » в подкасте FIVE.

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