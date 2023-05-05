Фердинанд не считает, что Роналду потеряет форму после карьеры: «Зная, как сильно он любит свою внешность, – перемен не будет. Но я бы взглянул, как он кладет руку на пузо, попивая пиво»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рио Фердинанд не считает, что Криштиану Роналду потеряет физическую форму после завершения карьеры.

«Он не переменится. Зная Криштиану и то, насколько он тщеславен, как сильно он любит свою внешность и как сильно хочет выглядеть великолепно, больших изменений в нем не будет», – сказал Рио Фердинанд.

Фердинанд рассмеялся, когда его спросили о том, ожидает ли он, что телосложение Криштиану Роналду изменится после завершения карьеры футболиста.

«Ох, нет, я бы ударил его! Честно говоря, не думаю, что он бы позволил себе это. Я бы отлупил его.

Я бы заплатил кучу денег, чтобы взглянуть, как у него образовался жирок на животе, как он не способен разглядеть пряжку ремня и едва видит пальцы на ногах и как он кладет руку на пузо, попивая пиво», – со смехом сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.

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22 комментария

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Евгений Лифшиц
Ответ Karl0709
Летом перейдёт в НЮ и будет вместе с Эрлингом участвовать в гонке бомбардиров в АПЛ и ЛЧ .
😂
+47
-9
+38
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а ты смешной
Ответ Спартак Уокер
Криштиану один из самых самовлюбленных футболистов в мире
Держать себя в форме , ух , какой извращенный нарциссизм
+36
-4
+32
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avcgloronalduMU
Рио сам качается постоянно, здоров как бык
+19
0
+19
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Мохнатый55
Ответ Karl0709
Летом перейдёт в НЮ и будет вместе с Эрлингом участвовать в гонке бомбардиров в АПЛ и ЛЧ .
Фердинанд в НЮ? Это уж вряд ли.
+7
-2
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Karl0709
Летом перейдёт в НЮ и будет вместе с Эрлингом участвовать в гонке бомбардиров в АПЛ и ЛЧ .
НЮ он может только перед зеркалом сейчас быть, у себя в хоромах. А Ньюкаслу он совсем не нужен , ни в ЛЧ ни в АПЛ.
Хватит гробить команды этим нарциссом
+9
-5
+4
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Спартак Уокер
Криштиану один из самых самовлюбленных футболистов в мире
+11
-8
+3
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Вова Гаврилов
Ну вряд-ли такое будет Рон просто обожает фитнес
+3
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nick-basil
Ну есть же Бекхем. Без пива и без пуза - икона стиля.
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0
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azimkhodjaev@icloud.com
Не думаю что криш даже на пенсии будет попивать пиво
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Предан Мадриду!!!
Ответ Temp LC
только эти травмы пошли из-за постоянных вечеринок и алкоголя . Это и отличает этого непрофессионала он Роналду и Месси, которые следят за собой показывают высший футбол 15+ лет
да, согласен, но и тогда была другая медицина. раньше после 30 футболист часто сдувался, а сейчас даже в 38 держат тонус топа
+2
-1
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Yri Yrov
Ответ Karl0709
Летом перейдёт в НЮ и будет вместе с Эрлингом участвовать в гонке бомбардиров в АПЛ и ЛЧ .
это из паралельной вселенной
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DeX
Ответ Denis242424
Да он по природе своей не склонен к ожирению. Он очень похож телосложением (ноги тоже иксово папа ставил) на папу. Даже если не будет соблюдать диету, все равно останется худощавым.
Детские фото Роналду гляньте
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