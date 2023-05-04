У «Ман Сити» 9 побед подряд в АПЛ с общим счетом 27:6. Команда Пепа не теряет очки с февраля

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» одержал 9 побед подряд в АПЛ.

В перенесенном матче 28-го тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

В последних 9 матчах АПЛ «Манчестер Сити» одержал 9 побед, забив 27 голов и пропустив лишь 6.

Последний раз команда под руководством Пепа Гвардиолы теряла очки 18 февраля в матче против «Ноттингем Форест» (1:1).

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, на 1 очко опережая «Арсенал» и имея 1 матч в запасе.

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27 комментариев

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Los Galácticos
Ну это уже традиция для МС Гвардиолы еще со времён жаркого противостояния с Клоппом, типа хочешь выиграть у нас АПЛ будь готов набрать под 100 очков.
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+14
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Кирилл
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как же сильно не хочет Пеп, чтобы его ученик стал Чемпионом 😂
Пеп просто хочет сам снова стать чемпионом )
+14
-3
+11
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Сижу на факсах Барселоны
Чемпионство логично и заслужeно на все 100. Лучшая команда Англии с огромным отрывом
+12
-5
+7
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blaugrano
Сити в сумасшедшей форме и АПЛ уже не упустит, но только Мадрид станет для них лакмусовой бумажкой и позволит понять, вывел ли Гвардиола команду на новый уровень.
+5
-2
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Как же сильно не хочет Пеп, чтобы его ученик стал Чемпионом 😂
+5
-3
+2
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Granero-24
Ман Сити уже наверно чемпионы. Вот жаль Арсенал, но этот Сити с Холандом кошмар соперников.
+2
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+2
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Красавцы,главное - не терять очки в дальнейшем!💙
+7
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+2
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rigobersong
Мне иногда кажется, что Пепу даже сегодняшний состав челси отдай, результат был таким же как и с МС:) Гений футбола:)
+9
-8
+1
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инок
После победы над Арсеналом Сити можно поздравлять с очередным чемпионством в АПЛ
+1
0
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Артур Мкртычян
Ответ Febos_
как и всем мне тоже пофиг на сити, главное чтобы арсенал каким то чудом не стали чемпионами . это приведёт к апокалипсису ))
бойтесь того что ваше уг в чемпионшип может вылететь. а не обсуждайте сити и арсенал.
+1
0
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rigobersong
Ответ Granero-24
Ман Сити уже наверно чемпионы. Вот жаль Арсенал, но этот Сити с Холандом кошмар соперников.
Главное что бы с реалом свои ошибки не повторили:)
+3
-2
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Кирилл
Пеп просто хочет сам снова стать чемпионом )
Пеп все таки умеет выжать из каждого футболиста максимум. И если они возьмут АПЛ это вполне заслуженно
+2
-1
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banchik1
Пеп мне симпатичен, как фанатик и гик (именно такие по-хорошему сумасшедшие и двигают прогресс во всем), и при этом я очень рад, что ему именно Реал попался в ЛЧ. Если он возмужал и сможет пройти это крайне крепкий орешек, то заслуживает только рукоплесканий как гений не только теоретический, но и практический. Ну а если нет, и старый добрый и в любом состоянии мощный Реал на опыте тебя победит, то прости, продолжай и дальше работу над собой на своем, недостижимом для 99 процентов остальных, уровне. То есть, как с Месси. Всем вменяемым и так давно было понятен, его гений. Но именно ЧМ отлил его величие в чугуне звания обладателя золотой медали. Настал черед испанца показать нам, болельщикам, то же самое на клубном уровне.
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gifighter76
Ответ Ман Сити
Одни победы были бы если бы не судейская ничья с Баваркой, где им подарили абсолютно левую пенку, чтобы хотя бы дома не слили.
Была и ничья с "Лейпцигом"!
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Febos_
Ответ Артур Мкртычян
бойтесь того что ваше уг в чемпионшип может вылететь. а не обсуждайте сити и арсенал.
почему нельзя?
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Granero-24
Ответ rigobersong
Главное что бы с реалом свои ошибки не повторили:)
Ты же против АПЛовских клубов ? Или это Андре Онана написал вместо тебя ?
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Порчо Таргим
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как же сильно не хочет Пеп, чтобы его ученик стал Чемпионом 😂
Да, это вообще не справедливо целый сезон были в лидерах и под конец упустили чемпионство, пеп эгоист ), да блин это не справедливо по отношению к другим тренерам что он в АПЛе , вот например клопп 3 чемпионство оформил бы будь он в другом чемпионате,клоппу и артете не повезло что в одну эпоху с пепом оказались, а так они могли бы стать лучшими тренерами АПЛ.
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Ман Сити
Ответ llolishe
Летом будет расследование там у Сити все нечестные трофеи отнимут
Когда будет расследование подделки ковид тестов клоппом в том году?
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Английский_пациент
Предвкушаю как Мадрид выбьет нефтебочку
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Ман Сити
Одни победы были бы если бы не судейская ничья с Баваркой, где им подарили абсолютно левую пенку, чтобы хотя бы дома не слили.
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Эксперимент
Но все равно рано расслабляться, еще 5 матчей
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Никанор Еселев
Чемпионы, получается?
+3
-3
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