У «Ман Сити» 9 побед подряд в АПЛ с общим счетом 27:6. Команда Пепа не теряет очки с февраля
«Манчестер Сити» одержал 9 побед подряд в АПЛ.
В перенесенном матче 28-го тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.
В последних 9 матчах АПЛ «Манчестер Сити» одержал 9 побед, забив 27 голов и пропустив лишь 6.
Последний раз команда под руководством Пепа Гвардиолы теряла очки 18 февраля в матче против «Ноттингем Форест» (1:1).
«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, на 1 очко опережая «Арсенал» и имея 1 матч в запасе.
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