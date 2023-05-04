У «Ман Сити» 9 побед подряд в АПЛ с общим счетом 27:6. Команда Пепа не теряет очки с февраля

«Манчестер Сити» одержал 9 побед подряд в АПЛ.

В перенесенном матче 28-го тура «Манчестер Сити» обыграл « » со счетом 2:0.

В последних 9 матчах АПЛ «Манчестер Сити» одержал 9 побед, забив 27 голов и пропустив лишь 6.

Последний раз команда под руководством теряла очки 18 февраля в матче против «Ноттингем Форест» (1:1).

« » лидирует в турнирной таблице , на 1 очко опережая «Арсенал» и имея 1 матч в запасе.

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