Артета о 3:1 с «Челси»: «Арсенал» был хорош 60 минут. Мы хотели заслужить право быть 1-ми в АПЛ»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» отлично провел первый час игры с «Челси» (3:1).

«Первые 60 минут, думаю, команда очень хорошо играла. Мы должны оставаться собой, и я хочу видеть в исполнении команды именно это.

Скорость, мастерство, подвижность, два прекрасных гола. Мы были на одной волне с болельщиками и создали потрясающую атмосферу. Фанаты здорово нас поддерживают, и мы хотели заслужить право занимать первое место в таблице. Нам удалось это сделать, мы довольны.

У Эдегора 14 голов в этом сезоне. Я очень доволен его вкладом в выступления команды, его лидерскими навыками», – сказал главный тренер «Арсенала».

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Против нынешнего Челси достаточно быть просто норм
+8
-1
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مختار موسى حاجييف
Ответ Deni Magician
Не всегда этого хватает ((
против Сити и 98 не хватает иногда)
+6
0
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Максим Владимирович
Ответ Gunner_14
У Эдегора фантастический сезон – неожиданно, что забивает так много
14 голов…если по Черданцеву-бомбардирище
+1
0
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Gunner_14
Нужно выбить 90 очков и посмотреть, что будет
+1
-1
0
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Gunner_14
У Эдегора фантастический сезон – неожиданно, что забивает так много
0
0
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Murtynya
На один день можете бвть первыми))
0
0
0
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Deni Magician
Ответ Gunner_14
Нужно выбить 90 очков и посмотреть, что будет
Не всегда этого хватает ((
0
0
0
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mr kovalsky
Ответ Ебздрогыч
Против нынешнего Челси достаточно быть просто норм
Достаточно просто иметь 11 футболистов
0
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