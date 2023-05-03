Артета о 3:1 с «Челси»: «Арсенал» был хорош 60 минут. Мы хотели заслужить право быть 1-ми в АПЛ»

Микель Артета считает, что «Арсенал» отлично провел первый час игры с «Челси» (3:1).

«Первые 60 минут, думаю, команда очень хорошо играла. Мы должны оставаться собой, и я хочу видеть в исполнении команды именно это.

Скорость, мастерство, подвижность, два прекрасных гола. Мы были на одной волне с болельщиками и создали потрясающую атмосферу. Фанаты здорово нас поддерживают, и мы хотели заслужить право занимать первое место в таблице. Нам удалось это сделать, мы довольны.

У Эдегора 14 голов в этом сезоне. Я очень доволен его вкладом в выступления команды, его лидерскими навыками», – сказал главный тренер « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд