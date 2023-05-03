Аспиликуэта о 6-м поражении «Челси» подряд: «Это худший отрезок за все мое время в клубе. Вне поля есть над чем работать»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Сесар Аспиликуэта Футбол

Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями после шестого поражения «Челси» подряд.

«Челси» проиграл «Арсеналу» (1:3) в матче АПЛ.

«Мы выглядели довольно пассивно в первом тайме.

Понимали, что «Арсенал» – опасная команда, которая играет с большим количеством игроков в атакующей линии, и мы должны были лучше обращаться с мячом.

Во втором тайме мы показали определенную реакцию. В первой половине этого не хватало. Всем тяжело. Мы не в хорошей позиции. Но сейчас реальность такова. Мы должны пройти через это.

Мы все разочарованы. Должны взять на себя ответственность – это единственный способ. Это очень тяжело. Не ожидали, что окажемся там, где находимся, но мы здесь.

Есть еще пять матчей. Нам нужно показать позитивную энергию и выигрывать. Это худший отрезок с тех пор, что я нахожусь в клубе.

Мы должны изменить ситуацию. Всем тяжело, и мы должны пройти через эти моменты. Вне поля нам есть над чем работать», – сказал защитник «Челси».

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11 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Дайте поработать топарю
Должун не даст соврать :)
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Jovana Jovičić
«Вне поля нам есть над чем работать»

На поле вам нужно ещё больше работать. Держу в курсе.
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Диер Ташкент
ну тут сочувствовать можно только Челси. Даже случайно где то не могут победить парни
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Raindrop Drop Top
А мог бы сейчас стать чемпионом Испании, а не бороться за чемпионшип 🤣
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