Аспиликуэта о 6-м поражении «Челси» подряд: «Это худший отрезок за все мое время в клубе. Вне поля есть над чем работать»

Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями после шестого поражения «Челси» подряд.

«Челси» проиграл «Арсеналу» (1:3) в матче .

«Мы выглядели довольно пассивно в первом тайме.

Понимали, что « » – опасная команда, которая играет с большим количеством игроков в атакующей линии, и мы должны были лучше обращаться с мячом.

Во втором тайме мы показали определенную реакцию. В первой половине этого не хватало. Всем тяжело. Мы не в хорошей позиции. Но сейчас реальность такова. Мы должны пройти через это.

Мы все разочарованы. Должны взять на себя ответственность – это единственный способ. Это очень тяжело. Не ожидали, что окажемся там, где находимся, но мы здесь.

Есть еще пять матчей. Нам нужно показать позитивную энергию и выигрывать. Это худший отрезок с тех пор, что я нахожусь в клубе.

Мы должны изменить ситуацию. Всем тяжело, и мы должны пройти через эти моменты. Вне поля нам есть над чем работать», – сказал защитник « ».

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