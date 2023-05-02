Агент Сафонов о Дзюбе в АПЛ: «Без проблем, если бы уехал в 25 лет. Артем подходит по физическим данным, там любят играть навесами»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия Алексей Сафонов Матч ТВ Футбол

Алексей Сафонов ответил на вопрос о том, смог бы Артем Дзюба проявить себя в АПЛ.

– Большая ли заслуга Дзюбы в таком преображении «Локомотива»?

– Его заслуга в этом есть. Посмотрим, как будет дальше. С командами послабее он хорош, но с «Зенитом» и ЦСКА не показал практически ничего.

Он за несколько игр забил столько, сколько некоторые нападающие у нас в России за весь сезон не забивают. Это говорит об уровне нашего футбола.

Не принижаю уровень Дзюбы, но считаю, что самая большая заслуга в преображении «Локомотива» принадлежит Галактионову, который всех расставил и объяснил, что делать.

Мы видим, что после того, как он возглавил клуб, не было ни одного публичного скандала. Это говорит о том, что взаимоотношения тоже на хорошем уровне.

Юрий Нагорных тоже молодец, держит имидж. Видно, что в «Локомотиве» человек на своем месте.

– Его несколько раз сватали в Англию. Когда вы были его агентом, ходили разговоры про «Астон Виллу». Почему в итоге он туда так и не уехал?

– Встречаться – не значит жениться. В 2008 году у него случился фурор, когда он за «Спартак» забил два гола «Тоттенхэму» в Кубке УЕФА.

Возможно, он сам тогда не хотел [уезжать], к тому же, я так понимаю, что у него не сложилось что-то с агентом Жорже Мендешем.

В таких ситуациях иногда надо оказаться в нужное время в нужном месте, как Юрий Жирков в «Челси» при Абрамовиче.

Съездил, почувствовал себя не в своей тарелке, но попробовал себя. При этом считаю Жиркова одним из лучших игроков в России за последние 20-30 лет.

– Дзюба вообще мог бы заиграть в Англии?

– Если бы уехал в 25 лет, то без проблем. Дзюба подходит по физическим данным под английскую Премьер-лигу, там многие команды любят играть навесами.

Игра головой – не самый сильный его конек, но Артем обучаемый и прибавил бы в Англии в этом плане, – сказал агент.

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12 комментариев

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Неоновый Демон
Да да да , каждого паспортиста послушать , так всё бы заиграли в этих там ваших риалах и барсилонах. Просто не захотели ехать, но предложений были десятки.

Хватит верить в эти сказки. Что бы играть на таком уровне , нужно пахать как лошади . И пахать на протяжении всего контракта . А пример Шавы как и многих других показал , что дистанцию наши игроки не могут держать , сезончик повкалывать , а дальше вату катать , досиживать на лавке.
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Сергей Орлов
Агент Сафонов, видимо, лет 20 как не смотрит АПЛ.
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Granero-24
Жирков >>> Дзюба
Хоть и играли на разных позициях
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Фан Рубина
Но Дзюба не поехал на понижение и добился всего в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Marcus-light
В АПЛ так любят играть навесами, что лучшие бомбардиры Салах, Мане, Холланд, Обамеянг, Агуэро, Сон - вообще не умеют играть головой. Или Дзюба ровня Кейну?
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mihail77777777777777
у Дзюбы нет скорости он бы не потянул бы АПЛ.
Я не знаю нападающего в АПЛ у которого нет скорости.
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Pelerin
Ответ Доктор Верховцев
Ждём мнений местных дзюбоведов и дзюбологов, которые поведают нам, что результаты их научных изысканий говорят об обратном.
Даннивед ждëт дзюбоведов на симпозиум)
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Доктор Верховцев
Ответ Pelerin
Даннивед ждëт дзюбоведов на симпозиум)
Ни в коем случае! Слёт исключительно для дзюбологов.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Неоновый Демон
Да да да , каждого паспортиста послушать , так всё бы заиграли в этих там ваших риалах и барсилонах. Просто не захотели ехать, но предложений были десятки. Хватит верить в эти сказки. Что бы играть на таком уровне , нужно пахать как лошади . И пахать на протяжении всего контракта . А пример Шавы как и многих других показал , что дистанцию наши игроки не могут держать , сезончик повкалывать , а дальше вату катать , досиживать на лавке.
Примеры Павлюченко, Погребняка, Булыкина того же.Так что да, вполне мог бы заиграть в клубе-середняке той же АПЛ.
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IntoTheRainBow
Ответ Гамарджоба Генацвале
Примеры Павлюченко, Погребняка, Булыкина того же.Так что да, вполне мог бы заиграть в клубе-середняке той же АПЛ.
Погреб тут лишний

далеко не самый талантливый (все звали за глаза деревянным), но всего чего добился - добился тем что пахал, очень трудолюбивый игрок

потому и играл в Европе дольше чем все упомянутые тобой и в предыдущем комментарии
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