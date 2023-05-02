Агент Сафонов о Дзюбе в АПЛ: «Без проблем, если бы уехал в 25 лет. Артем подходит по физическим данным, там любят играть навесами»
Алексей Сафонов ответил на вопрос о том, смог бы Артем Дзюба проявить себя в АПЛ.
– Большая ли заслуга Дзюбы в таком преображении «Локомотива»?
– Его заслуга в этом есть. Посмотрим, как будет дальше. С командами послабее он хорош, но с «Зенитом» и ЦСКА не показал практически ничего.
Он за несколько игр забил столько, сколько некоторые нападающие у нас в России за весь сезон не забивают. Это говорит об уровне нашего футбола.
Не принижаю уровень Дзюбы, но считаю, что самая большая заслуга в преображении «Локомотива» принадлежит Галактионову, который всех расставил и объяснил, что делать.
Мы видим, что после того, как он возглавил клуб, не было ни одного публичного скандала. Это говорит о том, что взаимоотношения тоже на хорошем уровне.
Юрий Нагорных тоже молодец, держит имидж. Видно, что в «Локомотиве» человек на своем месте.
– Его несколько раз сватали в Англию. Когда вы были его агентом, ходили разговоры про «Астон Виллу». Почему в итоге он туда так и не уехал?
– Встречаться – не значит жениться. В 2008 году у него случился фурор, когда он за «Спартак» забил два гола «Тоттенхэму» в Кубке УЕФА.
Возможно, он сам тогда не хотел [уезжать], к тому же, я так понимаю, что у него не сложилось что-то с агентом Жорже Мендешем.
В таких ситуациях иногда надо оказаться в нужное время в нужном месте, как Юрий Жирков в «Челси» при Абрамовиче.
Съездил, почувствовал себя не в своей тарелке, но попробовал себя. При этом считаю Жиркова одним из лучших игроков в России за последние 20-30 лет.
– Дзюба вообще мог бы заиграть в Англии?
– Если бы уехал в 25 лет, то без проблем. Дзюба подходит по физическим данным под английскую Премьер-лигу, там многие команды любят играть навесами.
Игра головой – не самый сильный его конек, но Артем обучаемый и прибавил бы в Англии в этом плане, – сказал агент.
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Хватит верить в эти сказки. Что бы играть на таком уровне , нужно пахать как лошади . И пахать на протяжении всего контракта . А пример Шавы как и многих других показал , что дистанцию наши игроки не могут держать , сезончик повкалывать , а дальше вату катать , досиживать на лавке.
Хоть и играли на разных позициях
Я не знаю нападающего в АПЛ у которого нет скорости.
далеко не самый талантливый (все звали за глаза деревянным), но всего чего добился - добился тем что пахал, очень трудолюбивый игрок
потому и играл в Европе дольше чем все упомянутые тобой и в предыдущем комментарии