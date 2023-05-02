«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего Кендри Паэса. Футболист перейдет в клуб в 2025 году

«Челси» приобретет 15-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Лондонский клуб близок к оформлению трансфера 15-летнего полузащитника Кендри Паэса.

Футболист после подписания долгосрочного контракта остается в эквадорском клубе «Индепендьенте дель » еще на два сезона.

Таким образом, Паэс присоединится к « » в 2025 году.

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, но большая часть выплат переведена в бонусы.

В нынешнем сезоне Паэс забил один гол в четырех матчах чемпионата Эквадора.

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