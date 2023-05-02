«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего Кендри Паэса. Футболист перейдет в клуб в 2025 году

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Эквадор Индепендьенте дель Валье Футбол

«Челси» приобретет 15-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Лондонский клуб близок к оформлению трансфера 15-летнего полузащитника Кендри Паэса.

Футболист после подписания долгосрочного контракта остается в эквадорском клубе «Индепендьенте дель Валье» еще на два сезона.

Таким образом, Паэс присоединится к «Челси» в 2025 году.

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, но большая часть выплат переведена в бонусы.

В нынешнем сезоне Паэс забил один гол в четырех матчах чемпионата Эквадора.

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5 комментариев

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Максим Черкашин
Челси АСТАНАВИСЬ заберите у Боуэли тинькофф карту.:)))))
+5
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+5
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Arman FCSM
Ответ Максим Черкашин
Челси АСТАНАВИСЬ заберите у Боуэли тинькофф карту.:)))))
"Мне прëт, я играю" ©
+1
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Никита Самарин
20 миллионов евро за 15-летнего футболиста...пфф. Челси не перестаёт удивлять со знаком минус.
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deadjoker
Шопоголизм перешедший в экстремальные формы :)
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OliNero
Следующий Кокорин за 200 лямов 😃
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