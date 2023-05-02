«Челси» заплатит 20 млн евро за 15-летнего Кендри Паэса. Футболист перейдет в клуб в 2025 году
«Челси» приобретет 15-летнего футболиста за 20 миллионов евро.
Лондонский клуб близок к оформлению трансфера 15-летнего полузащитника Кендри Паэса.
Футболист после подписания долгосрочного контракта остается в эквадорском клубе «Индепендьенте дель Валье» еще на два сезона.
Таким образом, Паэс присоединится к «Челси» в 2025 году.
Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, но большая часть выплат переведена в бонусы.
В нынешнем сезоне Паэс забил один гол в четырех матчах чемпионата Эквадора.
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