На Мартинике лидеры чемпионата выиграли со счетом 20:0 и 21:0, их места в таблице определялись по разнице мячей. Лига проведет расследование

В чемпионате Мартиники проведут расследование после подозрительных матчей.

Подозрения возникли из-за результатов двух матчей 2-го тура местного чемпионата, один из которых завершился со счетом 20:0, а второй – со счетом 21:0. В обоих матчах победу одержали команды с верхних строчек таблицы – «Воклинуа» и «Стад Спиритен», причем первая лидирует в турнирной таблице благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Результаты не повлияли на положение команд в турнирной таблице, однако крупный счет в этих двух матчах вызвал подозрения.

«Факты, погруженные в контекст, вероятно, вызовут вопросы и ажиотаж у общественности и футболистов. Наблюдаемые результаты позволяют с достаточной вероятностью предположить, что между определенными клубами могли иметь место договоренности или сговор», – говорится в заявлении лиги Мартиники.

Сообщается, что в лиге рассматривают возможность изменения правил, касающихся команд с равным количеством очков в турнирной таблице.

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