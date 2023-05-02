Валерий Газзаев: «Из тренеров с высоким уровнем мастерства выделю только Семака. Но ему нужно добиваться успехов на международном уровне»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Олег Романцев Константин Бесков Валерий Лобановский Р-Спорт Футбол

Валерий Газзаев считает Сергея Семака единственным хорошим современным тренером страны.

«Что касается нынешнего поколения тренеров, то могу сказать, что у нас растет хороший тренер – Сергей Семак. Но ему и другим нужно добиваться успехов на международном уровне.

Мы учились у Бескова и Лобановского. Сегодня молодым тренерам сложно, потому что им негде проявить себя, кроме как в национальном чемпионате.

Из тех, кто показывает высокий уровень тренерского мастерства, выделю только Семака.

А вот мы с Олегом Романцевым уже не вернемся к тренерской деятельности, пусть работают молодые», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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16 комментариев

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Дмитрий
Скажем ему?
+16
0
+16
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Nogoi89
Самое время добиваться успехов на международном уровне! Гениально!
+11
0
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pelevin78
Ответ Дмитрий
Скажем ему?
Боюсь не поверит :)
+5
0
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Михо
Получается Семаку нужно уходить из Зенита в топ клуб топ 5 лиг. Дело за малым
+4
0
+4
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Cst Cap
Ответ Данила
Чистой воды вредность Газаева, ну чем Карпин, хуже Семака, только тем, что он не играл в команде Газаева или тем , что он тренирует Ростов , а Семак - Зенит.
Тем, что ничего не выиграл?
+5
-2
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Данила
Чистой воды вредность Газаева, ну чем Карпин, хуже Семака, только тем, что он не играл в команде Газаева или тем , что он тренирует Ростов , а Семак - Зенит.
+5
-4
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pelevin78
С Ираном он имел ввиду ?
+1
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Геннадий Тёкин
Почему бы не вернутся, не показать молодым как надо тренировать?)
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Геннадий Тимченко
Ответ Nogoi89
Самое время добиваться успехов на международном уровне! Гениально!
Берите выше - пускай идёт по стопам Газзаева и возглавит Объединённый чемпионат России и Украины 👍👏
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Саша Пушкин
Ответ Cst Cap
Тем, что ничего не выиграл?
Мелочь какая!
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Cst Cap
Ответ Саша Пушкин
Мелочь какая!
Да, Валерий невелик.
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Данила
Ответ Cst Cap
Тем, что ничего не выиграл?
Если вы серьёзно, то уверен, что любой человек, разбирающийся в футболе и без футбольный пристрастий к Зениту или Ростову , согласиться, что учсловия у Карпина и Семака разные и команды у них достаточно разного уровня, очень сомневаюсь, а скорее даже уверен, что Семак, что-то смог бы выиграть, будь он на месте Карпина, и в свою очередь наоборот, уверен, что Карпин выиграл бы чемпионат не раз будь он на месте Семака.
+1
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Cst Cap
Ответ Данила
Если вы серьёзно, то уверен, что любой человек, разбирающийся в футболе и без футбольный пристрастий к Зениту или Ростову , согласиться, что учсловия у Карпина и Семака разные и команды у них достаточно разного уровня, очень сомневаюсь, а скорее даже уверен, что Семак, что-то смог бы выиграть, будь он на месте Карпина, и в свою очередь наоборот, уверен, что Карпин выиграл бы чемпионат не раз будь он на месте Семака.
Отчего же он не проделал это в Спартаке? Вопрос риторический
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bevooch
Ответ Михо
Получается Семаку нужно уходить из Зенита в топ клуб топ 5 лиг. Дело за малым
С Зенитом Семак в еврокубках ни разу не победил вне стадиона Зенита. С учётом ЛЧ, ЛЕ и квалификации ЛЕ.
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