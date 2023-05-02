Валерий Газзаев: «Из тренеров с высоким уровнем мастерства выделю только Семака. Но ему нужно добиваться успехов на международном уровне»

Валерий Газзаев считает Сергея Семака единственным хорошим современным тренером страны.

«Что касается нынешнего поколения тренеров, то могу сказать, что у нас растет хороший тренер – . Но ему и другим нужно добиваться успехов на международном уровне.

Мы учились у и Лобановского. Сегодня молодым тренерам сложно, потому что им негде проявить себя, кроме как в национальном чемпионате.

Из тех, кто показывает высокий уровень тренерского мастерства, выделю только Семака.

А вот мы с уже не вернемся к тренерской деятельности, пусть работают молодые», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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