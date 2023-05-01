Хави о возможном требле «Сити»: «Лучшая команда мира, лучший тренер – было бы совершенно справедливо»

Хави считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.

«Для меня «Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.

Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – сказал главный тренер «Барселоны».

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» пройдет 9 мая. В финале Кубка Англии команда Пепа Гвардиолы сыграет против «Манчестер Юнайтед». Также «горожане» лидируют в АПЛ с отрывом в 1 очко от «Арсенала», имея матч в запасе.

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