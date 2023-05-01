Хави о возможном требле «Сити»: «Лучшая команда мира, лучший тренер – было бы совершенно справедливо»
Хави считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.
«Для меня «Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.
Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – сказал главный тренер «Барселоны».
В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» пройдет 9 мая. В финале Кубка Англии команда Пепа Гвардиолы сыграет против «Манчестер Юнайтед». Также «горожане» лидируют в АПЛ с отрывом в 1 очко от «Арсенала», имея матч в запасе.
Мерсон о возможном требле «Сити»: «Ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют. Нужно побеждать «Реал» на выезде и «МЮ»
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Будет классная заруба.
Всем командам полуфинала желаю удачи.
Хави по факту сказал, кто лучший.
Карим Бензема: 4 чемпионства (у остальных игроков Реала ещё меньше)😁
Вот он класс игроков.
Ну радуйся лишнему голу.