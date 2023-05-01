Хави о возможном требле «Сити»: «Лучшая команда мира, лучший тренер – было бы совершенно справедливо»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Хави считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.

«Для меня «Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.

Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – сказал главный тренер «Барселоны».

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» пройдет 9 мая. В финале Кубка Англии команда Пепа Гвардиолы сыграет против «Манчестер Юнайтед». Также «горожане» лидируют в АПЛ с отрывом в 1 очко от «Арсенала», имея матч в запасе.

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57 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Полуфинал достойный финала.
Будет классная заруба.
Всем командам полуфинала желаю удачи.
+23
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+23
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Rad0
Не выйдет. Любой, кто мало мальски в футболе понимает, скажет,что Реалу ну ооочень сильно должно повезти, чтобы их в одну калитку не вынес этот монструозный Сити.
Ради таких как ты, так и хочется чтобы вышел)
+40
-20
+20
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jonnysilverhand01
Ответ Burel
Бускетс - два требла, риал за 120 лет - ...
8 трофей Хави говоришь … ну да … Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара … арабский маэстро какой то получается
+26
-13
+13
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azimkhodjaev@icloud.com
Да в прошлом году так же говорили что сити лучшая команда в мире , а что в итоге ?) мадрид берет 14 трофей)
+16
-10
+6
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jonnysilverhand01
Интересно, что ты скажешь, если Реал выйдет в финал
+46
-40
+6
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CyberUnited
Ответ Rad0
Не выйдет. Любой, кто мало мальски в футболе понимает, скажет,что Реалу ну ооочень сильно должно повезти, чтобы их в одну калитку не вынес этот монструозный Сити.
Сити был монструознее в сезоне 17/18, но их вынес не супер сильный ливерпуль
+6
-1
+5
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takehiko
Ответ Rad0
Не выйдет. Любой, кто мало мальски в футболе понимает, скажет,что Реалу ну ооочень сильно должно повезти, чтобы их в одну калитку не вынес этот монструозный Сити.
Слышали уже в прошлом сезоне. А кто в итоге забрал кубок?
+3
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Cearvm
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Ради таких как ты, так и хочется чтобы вышел)
Каких, как он? Которые любят футбол и желают победы более интересной команде, которая громит соперников, а не Реалу, который растерял форму и подпустил к себе Атлетико в чемпионате? Долго еще на принижении "нехорошего шейхового Сити" будем собирать плюсики?)

Хави по факту сказал, кто лучший.
+7
-5
+2
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dorff_nk
Ответ Ruslan3132
конечно у бровястого подгорит, если снова Реал возьмет ЛЧ )) что у него спрашивать вообще...
Его после Баварии в группе бомбило 2 месяца
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Иван Пименов
Ответ Barca_mania
Хави предсказал, что Сити возьмет требл. Скоро мы все это увидим
Тебя ни чему жизнь не учит, я смотрю.
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CHELSEA_2008
Ответ Temp LC
Бускетс за всю карьеру-3 ЛЧ. Реал за 3 года-3 ЛЧ. Вот и уровень твоего Бускетса.
Серхи Роберто: 7 чемпионств Ла Лиги.
Карим Бензема: 4 чемпионства (у остальных игроков Реала ещё меньше)😁
Вот он класс игроков.
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jonnysilverhand01
Ответ Родя Раскольников
А где связь между сказанным и возможным выходом Реала в финал? Серьезно, очень интересно узнать, что в этот момент происходит в голове футбольного фаната, когда он рождает такой комментарий.
Слушай, как и у многих в нашей стране, поиск причинно следственной связи - это не твое. Давай объясню, Реал Мадрид действующий победитель ЛЧ и что будет в голову у Хави, если Реал второй год подряд выиграет ушастого ? И какая тогда по твоему будет лучшая команда мира ?
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Lavinka
Вот это лизнул .
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Ruslan3132
конечно у бровястого подгорит, если снова Реал возьмет ЛЧ )) что у него спрашивать вообще...
+6
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Artem Ka
Ответ Wolfy777
Есть такое понятие как мотивация
Ну если ее у Реала нет, то это явно не лучший клуб мира. И даже не лучший клуб Испании, судя по таблице Ла Лиги
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-1
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vals1702
лизнул
+23
-22
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Иван Пименов
Ответ Cearvm
Каких, как он? Которые любят футбол и желают победы более интересной команде, которая громит соперников, а не Реалу, который растерял форму и подпустил к себе Атлетико в чемпионате? Долго еще на принижении "нехорошего шейхового Сити" будем собирать плюсики?) Хави по факту сказал, кто лучший.
Кому что интереснее. Многим, например, очень нравятся некоторые игроки Реала. Потому таки люди находят Реал более интересной командой.
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barcelonistas
Ответ Rad0
Не выйдет. Любой, кто мало мальски в футболе понимает, скажет,что Реалу ну ооочень сильно должно повезти, чтобы их в одну калитку не вынес этот монструозный Сити.
А что принципиально поменялось относительно прошлого года?
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Vinnipukh Vinni
Ответ HI MARS
По голам 3:4,то есть при равенстве очков,Реал был бы выше
Но равенства очков нет и не будет.
Ну радуйся лишнему голу.
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ЧакЧак
а Реал кто тогда ?
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jonnysilverhand01
Ответ Rad0
Не выйдет. Любой, кто мало мальски в футболе понимает, скажет,что Реалу ну ооочень сильно должно повезти, чтобы их в одну калитку не вынес этот монструозный Сити.
В прошлом году, я таких великих аналитиков тысячами здесь видел, правда после Ливерпуля их видно что то не было до сентября, походу всех родители в лагеря летние отправили
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Дядя ТУРА
Ответ Rad0
Не выйдет. Любой, кто мало мальски в футболе понимает, скажет,что Реалу ну ооочень сильно должно повезти, чтобы их в одну калитку не вынес этот монструозный Сити.
обычно потом вы куда-то пропадаете
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Wolfy777
Ответ Artem Ka
А что он может сказать? Реал полгода нулевой в Ла Лиге. И сливает ее полуразобраной предбанкротной Барсе. Это по умолчанию не может считаться лучшим клубом мира
Есть такое понятие как мотивация
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Эксперимент
Ответ Vinnipukh Vinni
По личным встречам в чемпионате 1:1
Отвечу в стиле фанатов Реала. Да какая разница как там играла Барса, они на первом месте в чемпионате.
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камикадзе
Каталонская легенда другого и не могла сказать.
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