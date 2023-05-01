Милитао о форвардах: «Сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен»

Эдер Милитао считает Килиана Мбаппе самым неудобным соперником на поле.

– С какими соперниками тебе тяжелее всего играть на поле? Может, есть какой-то конкретный игрок, которого ты бы выделил с этой стороны?

– За последние несколько лет я сыграл против многих классных игроков: Неймар, Месси, Мбаппе, , Мане, Жезус. Мне трудно выделить одного, но, пожалуй, сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен.

Готовясь к матчу, всегда надо учитывать излюбленные приемы твоего оппонента. Когда мы играли в финале чемпионов, я знал, что на нельзя выдвигаться слишком высоко, потому что он любит делать ложные рывки в опорную зону, освобождая место одному из полузащитников или Салаху, а также очень быстро выворачивает стопу для смены движения – с таким игроком опасно играть слишком близко.

В случае с Левандовским наоборот – я знал, что ему нельзя позволять разворачиваться с мячом. Его надо встречать максимально плотно, накрывая еще до того, как передача дойдет до него.

Но Мбаппе – другой. Он находит новые возможности во время матча, изобретает их. Ты играешь с ним в одном стиле, а через 5 минут он предлагает тебе уже совершенно другую стилистику. Когда он увидел, что я встречаю его плотно, он стал просить передачи не в ноги, а на ход. Когда я начал играть глубже, чтобы не дать ему свободного пространства – он начал смещаться ближе к центру поля, чтобы получать мяч в ноги. Он постоянно менял стиль.

Самый трудный форвард для любого защитника – это тот, которого вы не можете разгадать. Если вы смогли его хорошо изучить, то найдете способ остановить. Но если он постоянно меняет свой стиль во время матчей, вы должны понимать, что ваша дуэль сведется к деталям и миллисекундам. И это будет очень сложно, – сказал защитник « ».

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