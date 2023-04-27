Малком: «Болельщики в Бразилии – сумасшедший дом в хорошем смысле. Фанаты «Зенита» близки к тому, как болеют там»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Малком Матч ТВ Футбол

Малком считает, что фанаты «Зенита» похожи на бразильских в плане поддержки команды.

«Болельщики в Бразилии – сумасшедший дом в хорошем смысле слова. Я играл за «Коринтианс», наши болельщики не смолкали в принципе. Возможно, болельщики других команд, получше узнав чемпионат Бразилии, тоже поймут, как поддержка важна для команды.

Мне, кстати, повезло, болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют в Бразилии.

Весь мир смотрит чемпионат Бразилии. Это неудивительно, у нас футбольная любовь. Да, Россия и так довольно хорошо знакома с бразильской игрой. Но благодаря появлению у вас трансляций нашего чемпионата Бразилия станет еще ближе», – сказал полузащитник «Зенита» в эфире программы «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
"Весь мир смотрит чемпионат Бразилии" (с) Довольно смелое заявление
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oddnoise
ммм, кайф, настоящие фанаты, которым билеты бесплатно раздают
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
интересно спросить его, выдают ли бюджетникам бесплатные билеты в Бразилии
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Те фанаты, которые за денежку на бывшем вираже сидят теперь?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий