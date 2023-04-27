Малком считает, что фанаты «Зенита» похожи на бразильских в плане поддержки команды.

«Болельщики в Бразилии – сумасшедший дом в хорошем смысле слова. Я играл за «Коринтианс», наши болельщики не смолкали в принципе. Возможно, болельщики других команд, получше узнав чемпионат Бразилии, тоже поймут, как поддержка важна для команды.

Мне, кстати, повезло, болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют в Бразилии.

Весь мир смотрит чемпионат Бразилии. Это неудивительно, у нас футбольная любовь. Да, Россия и так довольно хорошо знакома с бразильской игрой. Но благодаря появлению у вас трансляций нашего чемпионата Бразилия станет еще ближе», – сказал полузащитник « » в эфире программы «Специальный репортаж» на « ».

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