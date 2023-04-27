Рангник советует Нагельсманну идти в «Тоттенхэм»: «Может получиться интересная история»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн Футбол

Ральф Рангник советует Юлиану Нагельсманну идти в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – интересный клуб во многих отношениях. У них, вероятно, один из самых современных и красивых стадионов в мире на данный момент. У них один из лучших тренировочных центров в мире и Дэниэл Леви, который руководит клубом уже много лет.

Если «Тоттенхэм» действительно хочет заполучить Нагельсманна, думаю, будет важно заполучить спортивного директора, который будет ему помогать.

Но может получиться очень интересная история. Есть пространство для улучшения, очень большое пространство. И все же это не тот клуб, где от тебя ждут, что ты сразу же займешь первое, второе или третье место», – заявил главный тренер сборной Австрии.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
А еще лучше в Локомотив - смеясь, добавил Рангник
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Мистер Уайт
Работал в России, проживая при этом в Германии, ещё и кучу дружбанов в Локомотив пристроил - это ладно. Но как он после этого ухитрился стать главным в МЮ - сие есть тайна великая.
+14
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Los Galácticos
На роль спортивного директора я так понимаю он аккуратно намекает на себя, я бы от такого помощника держался подальше.
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+8
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Мистер Уайт
Рангник - величайший аферист в истории российского и английского футбола, такой плохого не посоветует.
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Старик Стариканов
Рангник так наконсультировал Локомотиву,что тем пришлось после его гениальной работы приглашать Дзюбу спасать сезон.
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Джанлука Нальюка
Ответ Мистер Уайт
Работал в России, проживая при этом в Германии, ещё и кучу дружбанов в Локомотив пристроил - это ладно. Но как он после этого ухитрился стать главным в МЮ - сие есть тайна великая.
На багаже работы в лейпциге
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romanisti89
ещё кто то слушает советы Рангника?
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deadjoker
Рангник знатный эксперт по апл :))
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lizarazu
Немец немцу не враг, ага.
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Pb-SE
Ответ Мистер Уайт
Работал в России, проживая при этом в Германии, ещё и кучу дружбанов в Локомотив пристроил - это ладно. Но как он после этого ухитрился стать главным в МЮ - сие есть тайна великая.
Манчини с Капелло дали рекомендацию.
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sedsrest
Ответ Мистер Уайт
Работал в России, проживая при этом в Германии, ещё и кучу дружбанов в Локомотив пристроил - это ладно. Но как он после этого ухитрился стать главным в МЮ - сие есть тайна великая.
Падаван Чубайса, иначе никак это объяснить
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