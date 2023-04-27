Рангник советует Нагельсманну идти в «Тоттенхэм»: «Может получиться интересная история»

Ральф Рангник советует Юлиану Нагельсманну идти в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» – интересный клуб во многих отношениях. У них, вероятно, один из самых современных и красивых стадионов в мире на данный момент. У них один из лучших тренировочных центров в мире и Дэниэл Леви, который руководит клубом уже много лет.

Если «Тоттенхэм» действительно хочет заполучить Нагельсманна, думаю, будет важно заполучить спортивного директора, который будет ему помогать.

Но может получиться очень интересная история. Есть пространство для улучшения, очень большое пространство. И все же это не тот клуб, где от тебя ждут, что ты сразу же займешь первое, второе или третье место», – заявил главный тренер сборной Австрии.

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