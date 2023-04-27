Нагельсманн хочет возглавить «Тоттенхэм». Его условие – определяющая роль в трансферах
Юлиан Нагельсманн хочет возглавить «Тоттенхэм».
Как сообщает Bild, немецкий специалист сосредоточен на переговорах с «Тоттенхэмом». Нагельсманну было бы очень интересно возглавить клуб со следующего сезона.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Баварии» настаивает на том, чтобы его назначили летом, а не весной. Кроме того, Нагельсманн потребует право решающего голоса в вопросе трансферов. При выполнении этих условий тренер готов возглавить «шпор».
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