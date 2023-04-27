Нагельсманн хочет возглавить «Тоттенхэм». Его условие – определяющая роль в трансферах

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн хочет возглавить «Тоттенхэм».

Как сообщает Bild, немецкий специалист сосредоточен на переговорах с «Тоттенхэмом». Нагельсманну было бы очень интересно возглавить клуб со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Баварии» настаивает на том, чтобы его назначили летом, а не весной. Кроме того, Нагельсманн потребует право решающего голоса в вопросе трансферов. При выполнении этих условий тренер готов возглавить «шпор».

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21 комментарий

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Саид Рза
Неееееееееееет, это западня
+26
-1
+25
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Митяй
Решающий голос и Леви🤣
+15
0
+15
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Jaxongir Shodiev
А трансферов толком не будет. Это как отдать неподключенный джойстик братишке
+10
-1
+9
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Егор Мишин
Ответ Саид Рза
Неееееееееееет, это западня
а прикинь Леви рил раскошелиться
+6
-1
+5
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Константин Федяев
Ответ Егор Мишин
а прикинь Леви рил раскошелиться
похоже на анекдот
+5
0
+5
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MK
след сезон интересно будет, между ТТХ Нагель и Поч Челси) кто упадет ниже, а кто станет выше)
+4
0
+4
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DolJun
крутая новость) поч будет начинать со дна в челси, а нагель - с тоттенхэма) будет очень любопытно сравнить результаты.
+6
-3
+3
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GuruFutbola
Ответ DolJun
привет, ты что, новости не читаешь? челси не попал в лч) но на твоем месте я бы не расслаблялся - выкинуть автобусника-агронома из ле у челси еще шансы есть)
Зачем расписал на 3 строки? можно было бы просто в двух словах ответить - в мусорной)
+7
-4
+3
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ConorNite
В заложники его возьмет Леви)) Да и вряд ли позволит определять трансферную политику клуба. В ТТХ такое не прокатит
+2
0
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Pitkin
Широко мечтает. Леви отдаст трансферы в руки Нагелю?
+2
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Mihail0910
Одному уже доверили трансферы, перестроил полностью команду под себя, а потом говорит, что они играть не хотят.
+2
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Homelender_666
Роковая ошибка
+1
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+1
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ДЖИН
Пути Леви не-исповедимы...
0
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Jaxongir Shodiev
Хехе, а трансферов не будет
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R902
огонь!
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Jlaw
Про трансферы смешно
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Антон Колпаков
Ответ Константин Федяев
похоже на анекдот
ну почему при почетино не было денег из за строительства стадиона, а на следующий сезон будет зависить от попадания в ЛЧ, хотя думаю без лч и нагельсман не придет
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Зачем расписал на 3 строки? можно было бы просто в двух словах ответить - в мусорной)
что к чему?
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