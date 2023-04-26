Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Ювентусом»
«Интер» в среду примет «Ювентус» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.
В четверг «Фиорентина» сыграет дома с «Кремонезе».
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.00, «Артемио Франки»
Первый матч – 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Тут все продумано. Пройдёт «Юве» тут будет текст про картон, пройдёт «Интер» начнётся, что все куплено.
Жалко и смешно одновременно с таких персонажей.