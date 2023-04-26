Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Ювентусом»

Теги Интер Фиорентина Ювентус Кубок Италии результаты Кремонезе Футбол

«Интер» в среду примет «Ювентус» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

В четверг «Фиорентина» сыграет дома с «Кремонезе».

Кубок Италии

1/2 финала

Ответные матчи

Интер – Ювентус
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:1

Фиорентина – Кремонезе
Дата проведения
27 апреля, 22.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

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17 комментариев

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Оламаукбери
За полосатых!
+7
0
+7
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internazionale_nerazzurri
Ответ Alexxx Borzzz
Судья будет тащить Принтер☝️
Из интереса глянул Ваши комментарии. Там один хейт и желчь. Причём на всех. То на Моуриньо, то на Хвичу, то на «Наполи» и судей, сейчас опять за своё… Сам же испаришься по итогу матча… а нет.
Тут все продумано. Пройдёт «Юве» тут будет текст про картон, пройдёт «Интер» начнётся, что все куплено.
Жалко и смешно одновременно с таких персонажей.
+6
-3
+3
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Brigant
только Бьянконерри!
+7
-5
+2
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Alexxx Borzzz
Ответ ⚽️Juve⚽️
Оба полосатые )
Кто судье подмазал.
+2
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Perfetto
за Фиалок
+1
0
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⚽️Juve⚽️
Ответ Оламаукбери
За полосатых!
Оба полосатые )
+2
-1
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Джонни Сэк
Ответ Оламаукбери
За полосатых!
За Атлетико?
+1
0
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Alexxx Borzzz
Судья будет тащить Принтер☝️
+5
-5
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Оламаукбери
Ответ Джонни Сэк
За Атлетико?
Да, за Атлетико Паранаенсе
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Кирилл Павлюченко
Ответ Бухгалтер2021
интеру кубок юве финал с ромой в лиге европе фиалки возможно финал в кубке конференций
"Дитям мороженое, его бабе цветы."
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