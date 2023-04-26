Гризманн первым отдал 10 голевых пасов в этом сезоне Ла Лиги. У форварда 21 (11+10) очко в 31 матче
Антуан Гризманн отдал 10 результативных передач в сезоне Ла Лиги.
Нападающий «Атлетико» ассистировал Родриго де Полю и Яннику Феррейре Карраско в матче против «Мальорки» в 31-м туре чемпионата Испании (3:1).
Гризманн первым достиг отметки в 10 результативных передач в текущем сезоне Ла Лиги. Второе место по этому показателю делят полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино и вингер «Реала» Винисиус Жуниор – у них по 8 ассистов.
Также в 31 матче сезона Ла Лиги Гризманн отличился 11 голами. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
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