Гризманн первым отдал 10 голевых пасов в этом сезоне Ла Лиги. У форварда 21 (11+10) очко в 31 матче

Антуан Гризманн отдал 10 результативных передач в сезоне Ла Лиги.

Нападающий « » ассистировал Родриго де Полю и Яннику Феррейре Карраско в матче против «Мальорки» в 31-м туре чемпионата (3:1).

Гризманн первым достиг отметки в 10 результативных передач в текущем сезоне Ла Лиги. Второе место по этому показателю делят полузащитник «Реал Сосьедад» и вингер «Реала» – у них по 8 ассистов.

Также в 31 матче сезона Ла Лиги Гризманн отличился 11 голами. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

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