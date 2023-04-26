Гризманн первым отдал 10 голевых пасов в этом сезоне Ла Лиги. У форварда 21 (11+10) очко в 31 матче

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Микель Мерино Винисиус Жуниор Футбол

Антуан Гризманн отдал 10 результативных передач в сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» ассистировал Родриго де Полю и Яннику Феррейре Карраско в матче против «Мальорки» в 31-м туре чемпионата Испании (3:1). 

Гризманн первым достиг отметки в 10 результативных передач в текущем сезоне Ла Лиги. Второе место по этому показателю делят полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино и вингер «Реала» Винисиус Жуниор – у них по 8 ассистов.

Также в 31 матче сезона Ла Лиги Гризманн отличился 11 голами. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

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4 комментария

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Aleksandr Danilov
У него и в Барсе была такая стата, но все писали что Гризманн дно
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Фарид Харисов
Ответ Aleksandr Danilov
У него и в Барсе была такая стата, но все писали что Гризманн дно
Спасибо Гризманну за то что старался и не скисал, у него высокий класс и он профессионал до мозга костей. Это ему помогало быть в Барселоне не просто белой вороной, а полезной белой вороной. Но он всё равно оставался чужеродным элементом на поле, что не удивительно учитывая его абсолютную несовместимость со стилем Барсы. Не знаю зачем его покупали, рад что он вернулся туда, где нужен.
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Shadow1882
Гризманн отдал шведой мяч от своей штрафной в центр поля, Карраско пробежал половину поля, уложил вратаря и был таков. Прекрасный гол
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zzzeeerrrooo
Ответ Aleksandr Danilov
У него и в Барсе была такая стата, но все писали что Гризманн дно
Не было такого
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