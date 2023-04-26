«Барса» будет прописывать пункт о прекращении контракта на случай, если игрока не удастся зарегистрировать

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы деньги Гави Футбол

«Барселона» пропишет в контрактах игроков условия на случай невозможности регистрации.

Как сообщает издание El Mundo, «Барселона» планирует прописывать в новых контрактах пункт о прекращении действия соглашения в случае, если игроков не удастся зарегистрировать из-за превышения лимита зарплат.

Действие контракта в таком случае прекратится 21 июля – до этого времени у игроков будет время найти себе новый клуб. Сообщается, что это будет касаться, в частности, игроков, переходящих в «Барселону» на правах свободных агентов.

Ранее «Барселоне» не удалось зарегистрировать Гави в качестве игрока основной команды – новый контракт полузащитника был аннулирован, а апелляция клуба была отклонена.

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15 комментариев

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Дядя ТУРА
какой адекватный игрок на это согласится?
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Jurgen Klinsmann
топ-менеджмент
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Jurgen Klinsmann
Ответ Blaumerc
вся лига, да что там лига, вся Европа против Барселоны. Логично застраховаться, прописав такой пункт. ничего смешного
да что там вся европа, вся галактика.
+11
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+7
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Pelerin
Ответ Blaumerc
вся лига, да что там лига, вся Европа против Барселоны. Логично застраховаться, прописав такой пункт. ничего смешного
Я смотрю, вы умеете заводить друзей ))
+5
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Иван Пименов
Больше Чем Клоуны.
+3
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as009595@icloud.com
Барселона будет прописывать в контракте снижение зарплаты с каждый сезоном)))
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Любезный Коссутий
ахах, теперь все свободные агенты будут шарахаться от нашей Барселоны
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Chuha-Motibg
Почему бы предварительно не узнать сможет ли клуб потянуть тот или иной трансфер, а потом уже представлять как игрока команды. Иначе получится что условный Гюндоган откажется от контракта Сити чтобы перейти в Барсу, а через 2 недели выясняется что не смогут зарегить. И что условному Гюндогану делать?
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Ебздрогыч
Я запутался - это очередной рычаг или нет?
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romanisti89
надеюсь никто не захочет с ними подписывать контракт
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Cearvm
Это вообще законно? Просто представьте, Барселона сможет свободно избавляться от игроков каждый год, независимо от контрактов, еще и без последствий. А ничего, что длительные контракты обычно подписывают на меньшую зарплату? И зачем вообще игрокам тогда подписывать контракты с Барсой дольше года?
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