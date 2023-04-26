«Барса» будет прописывать пункт о прекращении контракта на случай, если игрока не удастся зарегистрировать

«Барселона» пропишет в контрактах игроков условия на случай невозможности регистрации.

Как сообщает издание El Mundo, « » планирует прописывать в новых контрактах пункт о прекращении действия соглашения в случае, если игроков не удастся зарегистрировать из-за превышения лимита зарплат.

Действие контракта в таком случае прекратится 21 июля – до этого времени у игроков будет время найти себе новый клуб. Сообщается, что это будет касаться, в частности, игроков, переходящих в «Барселону» на правах свободных агентов.

Ранее «Барселоне» не удалось зарегистрировать в качестве игрока основной команды – новый контракт полузащитника был аннулирован, а апелляция клуба была отклонена.

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