Варди забил в АПЛ впервые за полгода, безголевая серия 36-летнего форварда длилась 19 матчей

сравнял счет в матче с «Лидсом» (1:1), выйдя на замену на 70-й минуте.

36-летний форвард « » забил в впервые с 23 октября 2022 года, прервав безголевую серию из 19 игр.

В Кубке английской лиги Варди забивал последний раз 20 декабря 2022-го – в матче 1/8 финала с «МК Донс» (3:0).

Подробнее статистика нападающего – здесь.

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