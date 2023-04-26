«Рубин» отпразднует юбилей домашней игрой. Поддержите команду в матче против «СКА-Хабаровск»!

В 29 туре Мелбет Первой лиге «Рубин» принимает дома «СКА-Хабаровск». Матч пройдет 29 апреля, в 18:00 на «Ак Барс Арена»

Казанцы не проигрывают в 16 последних матчах. Перед игрой клуб отметит свой 65-летний юбилей. Болельщиков ждут: автограф-сессия и встреча с легендами клуба, предматчевая шоу-программа, интерактивные зоны и фан-парк, розыгрыши призов и подарков и многое другое.

Начало шоу-программы на «Ак Барс Арене» – в 15:30.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.