«Рубин» отпразднует юбилей домашней игрой. Поддержите команду в матче против «СКА-Хабаровск»!

Теги Рубин натив Футбол

В 29 туре Мелбет Первой лиге «Рубин» принимает дома «СКА-Хабаровск». Матч пройдет 29 апреля, в 18:00 на «Ак Барс Арена»

Казанцы не проигрывают в 16 последних матчах. Перед игрой клуб отметит свой 65-летний юбилей. Болельщиков ждут: автограф-сессия и встреча с легендами клуба, предматчевая шоу-программа, интерактивные зоны и фан-парк, розыгрыши призов и подарков и многое другое.

Начало шоу-программы на «Ак Барс Арене» – в 15:30. 

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

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