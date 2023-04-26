Карло Анчелотти: «У «Реала» не было привычной надежности в обороне. Если игроки этого не поняли, я буду повторять каждый день»

Карло Анчелотти остался недоволен игрой «Реала» в обороне в матче с «Жироной».

Мадридский клуб уступил со счетом 2:4 в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Тяжелый вечер, особенно когда проигрываешь таким образом. С точки зрения игры в обороне мы провели плохой матч. Это стало ключевым моментом.

Сегодня команда буквально не играла, и мы старались изменить ситуацию за счет индивидуальной игры. Это был очень низкий уровень во всех смыслах. Команда нервничала.

Поражения никогда не могут быть позитивными, но порой они могут быть полезны. Без надежной игры в обороне побеждать будет проблематично.

Сегодня у нас не было привычной надежности в обороне. Если футболисты этого не поняли, я буду повторять это каждый день», – сказал главный тренер «Реала».

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