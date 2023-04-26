Карло Анчелотти: «У «Реала» не было привычной надежности в обороне. Если игроки этого не поняли, я буду повторять каждый день»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Жирона Футбол

Карло Анчелотти остался недоволен игрой «Реала» в обороне в матче с «Жироной».

Мадридский клуб уступил со счетом 2:4 в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Тяжелый вечер, особенно когда проигрываешь таким образом. С точки зрения игры в обороне мы провели плохой матч. Это стало ключевым моментом. 

Сегодня команда буквально не играла, и мы старались изменить ситуацию за счет индивидуальной игры. Это был очень низкий уровень во всех смыслах. Команда нервничала.

Поражения никогда не могут быть позитивными, но порой они могут быть полезны. Без надежной игры в обороне побеждать будет проблематично.

Сегодня у нас не было привычной надежности в обороне. Если футболисты этого не поняли, я буду повторять это каждый день», – сказал главный тренер «Реала».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Как же убог был Милитао. Даже Упамекано на его фоне это лучший в мире защитник.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
да уж, Хави в первый же сезон натянул распиаренного деда на 10+ очков, и это более слабым составом и переполненным лазаретом, да ещё админресурс у реала
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Talgat Ergeshov
я,конечно,знаю насколько ты не дружелюбен ко всем,кто имеет отношение к мадридскому клубу,но называть карло физруком-это слишко даже для тебя!!!!!!!
Талгат, я человек простой, физрука выигравшего 5 чемпионств за 30 лет называю физруком) ничего сложного)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Инженер Управляющий
Карло не надо на ворота ставить дырку, носатый так не лажает
Так Куртуа пропускал этот матч из-за недомогания.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Главное Лига Чемпионов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Харламов
Он же только что сказал, что хорошо в обороне играли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Сегодня был классический бессистемный Реал, когда звёзды достаточно не решают за счёт индивидуального мастерства
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Raul14, предсказывавший легкую победу Реала, срочно явиться на осмотр лица😁
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Карло не надо на ворота ставить дырку, носатый так не лажает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
Ответ GuruFutbola
Обычная игра зеротребльных, физрук может не оправдываться)
я,конечно,знаю насколько ты не дружелюбен ко всем,кто имеет отношение к мадридскому клубу,но называть карло физруком-это слишко даже для тебя!!!!!!!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ GuruFutbola
Талгат, я человек простой, физрука выигравшего 5 чемпионств за 30 лет называю физруком) ничего сложного)
важная поправка: имея почти всю карьеру топ-составы, 5 жалких чемпионств столько лет..
не зря его называют мировые СМИ: "the weakest coach ever in a long distance"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кудрявцев
Ответ llolishe
Главное Лига Чемпионов
Которую проиграет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий