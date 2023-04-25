Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
Ренато Гойкович поделился своими первыми мыслями о России.
– Ты знал о существовании города Оренбурга?
– Я знал только шесть команд из России. Начал гуглить, в команде играли Мишкич, балканцы – понял, мне тут будет легче привыкнуть ко всему.
У меня еще было предложение от лучшей боснийской команды, отец говорил: «Давай останешься в Боснии, перейдешь к ним». Я сказал, что хочу новый вызов – ни о чем не жалею.
– Первые мысли, когда прилетел в Россию.
– Когда слышишь «Россия» – сразу в голове мысль – «холодно!» У нас в Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят (смеется).
Я приехал летом, ходил в шортах. Играя в ФНЛ, смотрел на «Зенит» и думал – хочу сыграть против них, за выступали Малком, Ловрен…
Думал – хочу попасть с «Оренбургом» в Премьер-лигу и сыграть против них.
– Не было бытовых проблем?
– Мне помогали словенцы. Я до переезда в Россию поменял 3-4 города, привык к смене обстановки.
В «Оренбурге» мы почти всегда проводим полдня на стадионе, потом иду кушать и остается немного времени погулять, отдохнуть, – сказал защитник «Оренбурга».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
А получается тупые футболисты тоже попадаются.
Только, что мне передали ужасную новость.
Будто бы, вы некоторые слова, например, "патриот, Россия, родина, победа, правда, мама и так далее поставили на автонадзор."
Причины ясны.
Это правда? Если да, то зачем?
Сняли немцы два года назад, монтаж, песня 🔥.