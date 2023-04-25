Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Футбол

Ренато Гойкович поделился своими первыми мыслями о России.

– Ты знал о существовании города Оренбурга?

– Я знал только шесть команд из России. Начал гуглить, в команде играли Мишкич, балканцы – понял, мне тут будет легче привыкнуть ко всему.

У меня еще было предложение от лучшей боснийской команды, отец говорил: «Давай останешься в Боснии, перейдешь к ним». Я сказал, что хочу новый вызов – ни о чем не жалею.

– Первые мысли, когда прилетел в Россию.

– Когда слышишь «Россия» – сразу в голове мысль – «холодно!» У нас в Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят (смеется).

Я приехал летом, ходил в шортах. Играя в ФНЛ, смотрел на «Зенит» и думал – хочу сыграть против них, за выступали Малком, Ловрен…

Думал – хочу попасть с «Оренбургом» в Премьер-лигу и сыграть против них.

– Не было бытовых проблем?

– Мне помогали словенцы. Я до переезда в Россию поменял 3-4 города, привык к смене обстановки.

В «Оренбурге» мы почти всегда проводим полдня на стадионе, потом иду кушать и остается немного времени погулять, отдохнуть, – сказал защитник «Оренбурга».

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11 комментариев

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Доктор Верховцев
Так всё и есть. То что ты видишь — матрица.
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А.Э.РАСИМ
А мы думали, что в Боснии и Герцоговине живут босые герцоги.
А получается тупые футболисты тоже попадаются.
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А.Э.РАСИМ
Уважаемая редакция.
Только, что мне передали ужасную новость.
Будто бы, вы некоторые слова, например, "патриот, Россия, родина, победа, правда, мама и так далее поставили на автонадзор."
Причины ясны.
Это правда? Если да, то зачем?
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onegin2007
Пусть посмотрит видео на ютубе in Russia - в России.
Сняли немцы два года назад, монтаж, песня 🔥.
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Peter Parker
Ответ ТрактоПоктер
И по улицам ходят и за рулём ездят, но только олени )
И что тебе не нравится? Кто строит, тот и ездит 🙂
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ТрактоПоктер
И по улицам ходят и за рулём ездят, но только олени )
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