Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»

Ренато Гойкович поделился своими первыми мыслями о России.

– Ты знал о существовании города Оренбурга?

– Я знал только шесть команд из России. Начал гуглить, в команде играли Мишкич, балканцы – понял, мне тут будет легче привыкнуть ко всему.

У меня еще было предложение от лучшей боснийской команды, отец говорил: «Давай останешься в Боснии, перейдешь к ним». Я сказал, что хочу новый вызов – ни о чем не жалею.

– Первые мысли, когда прилетел в Россию.

– Когда слышишь «Россия» – сразу в голове мысль – «холодно!» У нас в Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят (смеется).

Я приехал летом, ходил в шортах. Играя в ФНЛ, смотрел на «Зенит» и думал – хочу сыграть против них, за выступали Малком, Ловрен…

Думал – хочу попасть с «Оренбургом» в Премьер-лигу и сыграть против них.

– Не было бытовых проблем?

– Мне помогали словенцы. Я до переезда в Россию поменял 3-4 города, привык к смене обстановки.

В «Оренбурге» мы почти всегда проводим полдня на стадионе, потом иду кушать и остается немного времени погулять, отдохнуть, – сказал защитник «Оренбурга».

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