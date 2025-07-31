В РПЛ 5 «нефутбольных» тренеров по версии Мостового – 31%. В топ-лигах Европы больше всего тренеров без взрослой карьеры в Лиге 1, меньше всего – в Серии А

В Лиге 1 работает больше всего «нефутбольных» тренеров в топ-лигах Европы.

Спортс’’ подсчитал , сколько тренеров клубов РПЛ и топ-5 лиг являются «футбольными» и «нефутбольными» людьми по версии экс-игрока сборной России Александра Мостового.

По мнению Мостового, «футбольным» можно назвать человека, отыгравшего несколько сезонов на профессиональном уровне или выходившего на поле в высшем дивизионе или в еврокубках.

В Мир РПЛ на данный момент работает 31% «нефутбольных» тренеров – 5 из 16 главных тренеров не имели взрослой карьеры игрока.

Среди топ-лиг Европы наибольшее количество «нефутбольных» тренеров в Лиге 1 – 33% (6 из 18). В Ла Лиге этот показатель составляет 30% (6 из 20), в Бундеслиге – 28% (5 из 18), в АПЛ – 20% (4 из 20).

Больше всего «футбольных людей» тренирует в Серии А – взрослой карьеры не было лишь у 3 из 20 тренеров.

Сколько «нефутбольных людей» тренируют в РПЛ и топ-лигах Европы? Считаем по шкале Мостового