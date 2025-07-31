Галактионов о Пиняеве: «Серега – наш игрок. Он выразил желание продолжить карьеру в «Локомотиве»
Михаил Галактионов уверен, что Сергей Пиняев останется в «Локомотиве».
Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник отказался от трансфера в ЦСКА.
– Насколько важно было сохранить Пиняева?
– Серега – наш игрок. Он всем выразил желание, в том числе руководству клуба, что продолжит карьеру в «Локомотиве», – сказал главный тренер железнодорожников.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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