Галактионов о Пиняеве: «Серега – наш игрок. Он выразил желание продолжить карьеру в «Локомотиве»

Михаил Галактионов уверен, что Сергей Пиняев останется в «Локомотиве».

Ранее сообщалось , что 20-летний полузащитник отказался от трансфера в ЦСКА.

– Насколько важно было сохранить Пиняева?

– Серега – наш игрок. Он всем выразил желание, в том числе руководству клуба, что продолжит карьеру в «Локомотиве », – сказал главный тренер железнодорожников.