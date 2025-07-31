«Динамо» представило Рубенса отсылками к фламандскому художнику. «Избиение младенцев» высмеивает «Спартак», «Суд Париса» – судейство Карасева

«Динамо» представило Рубенса отсылками к работам знаменитого художника.

Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс Диас перешел в московский клуб, подписав контракт до 2030 года.

Клуб выложил в соцсетях ролик с названием «Динамо» Рубенса – аудиогид». В нем демонстрируются кадры воображаемой выставки со стилизованными картинами Питера Пауля Рубенса в сопровождении комментариев.

Например, «Избиение младенцев» – фото матча со «Спартаком» с комментарием: «В основе этого шедевра – борьба Тюкавина и Денисова , в которой динамовец не по-детски накрутил спартаковца».

Или «Три грации» – часть нового тренировочного процесса Валерия Карпина .

На картине «Суд Париса» изображены игроки «Динамо» и арбитр Сергей Карасев . Комментарий гласит: «Собрание мифов о том, что наш суд – самый гуманный суд в мире. Как говорил древнегреческий философ Милорадиус Мажичиус, – «не суди, да не судим будешь».

В конце видео демонстрируется картина с изображением новичка Рубенса, названная «Автопортрет».

«Автор написал его, чтобы отправить в «Динамо». Венец творчества – работа, достойная того, чтобы ей насладилась почтенная публика в Петровском парке», – говорится в комментарии.