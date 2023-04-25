Березовский об РПЛ: «70% матчей – это ФНЛ двухлетней давности. Уровень снизился, к сожалению»
Роман Березовский считает, что уровень РПЛ снижается.
– Сейчас много говорят, что РПЛ нужны реформы, чтобы сделать чемпионат более узнаваемым. Что думаете на этот счет?
– Не знаю. Может, и стоит что-то изменить. Ввести плей-офф. Форматов много.
– Уровень РПЛ за последний год снизился?
– К сожалению, снизился. Есть отдельно взятые матчи, за которыми интересно смотреть. Но процентов 70 матчей – это ФНЛ двухлетней давности.
– А если сравнивать с чемпионатом Армении?
– Армения уступает по инфраструктуре, уровню легионеров и подбору игроков.
– Есть ли шанс у России на возвращение в Европу или лучше думать об Азии?
– Думаю, есть надежда на допуск в Европу. И на то, что слоган «Спорт вне политики» начнет работать.
Есть определенные попытки по допуску спортсменов из олимпийских видов спорта. Надеюсь, к этому придут и в футболе, – сказал тренер вратарей сборной Армении, игравший за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
то что мертво, умереть не может)
Но при этом повторюсь, в этом сезоне РПЛ результативна и весела.