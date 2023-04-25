Березовский об РПЛ: «70% матчей – это ФНЛ двухлетней давности. Уровень снизился, к сожалению»

Роман Березовский считает, что уровень РПЛ снижается.

– Сейчас много говорят, что РПЛ нужны реформы, чтобы сделать чемпионат более узнаваемым. Что думаете на этот счет?

– Не знаю. Может, и стоит что-то изменить. Ввести плей-офф. Форматов много.

– Уровень РПЛ за последний год снизился?

– К сожалению, снизился. Есть отдельно взятые матчи, за которыми интересно смотреть. Но процентов 70 матчей – это двухлетней давности.

– А если сравнивать с чемпионатом Армении?

– Армения уступает по инфраструктуре, уровню легионеров и подбору игроков.

– Есть ли шанс у России на возвращение в Европу или лучше думать об Азии?

– Думаю, есть надежда на допуск в Европу. И на то, что слоган «Спорт вне политики» начнет работать.

Есть определенные попытки по допуску спортсменов из олимпийских видов спорта. Надеюсь, к этому придут и в футболе, – сказал тренер вратарей сборной Армении, игравший за « », « », « » и « ».

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