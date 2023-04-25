Березовский об РПЛ: «70% матчей – это ФНЛ двухлетней давности. Уровень снизился, к сожалению»

Теги Зенит Химки Роман Березовский премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Динамо Москва Футбол

Роман Березовский считает, что уровень РПЛ снижается.

– Сейчас много говорят, что РПЛ нужны реформы, чтобы сделать чемпионат более узнаваемым. Что думаете на этот счет?

– Не знаю. Может, и стоит что-то изменить. Ввести плей-офф. Форматов много. 

– Уровень РПЛ за последний год снизился?

– К сожалению, снизился. Есть отдельно взятые матчи, за которыми интересно смотреть. Но процентов 70 матчей – это ФНЛ двухлетней давности. 

– А если сравнивать с чемпионатом Армении?

– Армения уступает по инфраструктуре, уровню легионеров и подбору игроков. 

– Есть ли шанс у России на возвращение в Европу или лучше думать об Азии?

– Думаю, есть надежда на допуск в Европу. И на то, что слоган «Спорт вне политики» начнет работать.

Есть определенные попытки по допуску спортсменов из олимпийских видов спорта. Надеюсь, к этому придут и в футболе, – сказал тренер вратарей сборной Армении, игравший за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».

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9 комментариев

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Zenith forever
Не понял, что он имел ввиду, говоря про ФНЛ двухлетней давности? Сейчас как мне кажется уровень первой лиги выше, чем был ФНЛ 2 года назад. Значит сейчас уровень вышки ниже уровня пердива? А что, может так и есть.
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Вадим Григорьев
Зенит-чемпион ФНЛ
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Slavick Nemkovsky
Ответ Zenith forever
Не понял, что он имел ввиду, говоря про ФНЛ двухлетней давности? Сейчас как мне кажется уровень первой лиги выше, чем был ФНЛ 2 года назад. Значит сейчас уровень вышки ниже уровня пердива? А что, может так и есть.
Ну так ФНЛ китайцы купили, РПЛ даже они не хотят))
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Dr.Gebbelsss
Снизился?
то что мертво, умереть не может)
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Рашпель793
Уровень кнеш снизился, но в том числе и из-за этого РПЛ стала веселее и результативнее. Можно конечно бесконечно убиваться о падении уровня, но он не за год упал, а годами погружался вниз. Последний год просто ускорил процесс.
Но при этом повторюсь, в этом сезоне РПЛ результативна и весела.
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Порядка.нет
Как он тактично ушел от сравнения чемпа Армении с ЛФЛ, настоящий "южанин"....
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