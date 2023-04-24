Промес забил 22 гола за сезон впервые в карьере. У него был 21 мяч в сезоне-2017/18 – тоже в «Спартаке»

Теги Спартак Аякс Твенте премьер-лига Россия Севилья Гоу Эхед Иглс Квинси Промес Футбол

Квинси Промес забил 22 гола в сезоне впервые в карьере.

В матче 24-го тура Мир РПЛ полузащитник «Спартака» забил победный гол в ворота «Краснодара» – матч завершился со счетом 4:3 в пользу красно-белых.

Гол в матче с «Краснодаром» стал для Промеса в текущем сезоне 17-м в РПЛ и 22-м во всех турнирах за 31 матч.

Квинси проводит самый результативный сезон в карьере. В сезоне-2017/18 он забил 21 гол в 38 матчах за красно-белых.

Промес также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс», «Аякс» и «Севилью».

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15 комментариев

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Arman FCSM
Антоха - уже легенда "Спартака" и РПЛ. Тебя очень не хватало!
+33
-1
+32
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Эдуард Шаталов
лучший тут без вариантов !
Промес легенда ✊
+22
-2
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Красная стрела
С победой КБ! Хейтеры пусть подотрут носики!😂
+15
-3
+12
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Лига Мастеров
Лучший ганстер когда либо игравший в футбол!
+7
-1
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Валентина Перцева
Да-а-а! Наш Братуха вернулся, и забил победный гол! Как же это здорово!!!
+2
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AminO2
Но как разобрался! Messi level
+2
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А.Э.РАСИМ
pro-Messi Спартаковский.
+3
-2
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Сергей Ли
Настоящий лидер
+1
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Fuji69
Спасибо Антоха ! Наш гладиатор ! Наш красавчик !
+1
0
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Эдуард Шаталов
лучший тут без вариантов ! Промес легенда ✊
🤝+
+3
-2
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Viktor Prise
Ну кто, кроме Антошки мог забить победный гол? Разве что Соболев, но он уже пару заколотил до этого и плюс Зинковский, ну так что всё по чесноку-Промес вернулся, нас 🔴⚪ с победой! 👍⚽
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