Промес забил 22 гола за сезон впервые в карьере. У него был 21 мяч в сезоне-2017/18 – тоже в «Спартаке»
Квинси Промес забил 22 гола в сезоне впервые в карьере.
В матче 24-го тура Мир РПЛ полузащитник «Спартака» забил победный гол в ворота «Краснодара» – матч завершился со счетом 4:3 в пользу красно-белых.
Гол в матче с «Краснодаром» стал для Промеса в текущем сезоне 17-м в РПЛ и 22-м во всех турнирах за 31 матч.
Квинси проводит самый результативный сезон в карьере. В сезоне-2017/18 он забил 21 гол в 38 матчах за красно-белых.
Промес также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс», «Аякс» и «Севилью».
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Промес легенда ✊