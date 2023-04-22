Где смотреть Интер – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 26 апреля
В среду, 26 апреля, сыграют Интер и Ювентус в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер – Ювентус
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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