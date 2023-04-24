Роуз о «Тоттенхэме» и 5 голах от «Ньюкасла» за 21 минуту: «Очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?»

Дэнни Роуз прокомментировал провал «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом».

Лондонская команда проиграла матч 32-го тура со счетом 1:6. К 21-й минуте «шпоры» уступали 0:5.

«Было очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?» – сказал бывший защитник « ».

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