Роуз о «Тоттенхэме» и 5 голах от «Ньюкасла» за 21 минуту: «Очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?»
Дэнни Роуз прокомментировал провал «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом».
Лондонская команда проиграла матч 32-го тура АПЛ со счетом 1:6. К 21-й минуте «шпоры» уступали 0:5.
«Было очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?» – сказал бывший защитник «Тоттенхэма».
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