Роуз о «Тоттенхэме» и 5 голах от «Ньюкасла» за 21 минуту: «Очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэнни Роуз Футбол

Дэнни Роуз прокомментировал провал «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом».

Лондонская команда проиграла матч 32-го тура АПЛ со счетом 1:6. К 21-й минуте «шпоры» уступали 0:5.

«Было очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?» – сказал бывший защитник «Тоттенхэма». 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Тищенко
Унижение шпор +18)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий